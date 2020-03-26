Профсоюзы Гомельской области усилили поддержку работающих граждан и престарелых

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области профсоюзы стали активнее поддерживать людей на рабочих местах и престарелых граждан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией профсоюзы проводят дополнительный комплекс мероприятий. Это усиленный общественный контроль на предприятиях, обеспечение работников средствами защиты, забота о людях из групп риска. Представители профсоюзных организаций оговаривают с нанимателями возможность корректировки режима работы, чтобы исключить массовое скопление людей. Контролируется исправность вентиляций, периодичность и качество обработки рабочих мест и комнат общего пользования. Председатели первичек напоминают коллективам о правилах безопасности, содействуют приобретению дезсредств.

К примеру, руководство и профсоюзная организация РУП "Гомельэнерго" детально проработали дополнительные меры безопасности. Во всех филиалах предприятия в открытом доступе находятся дозаторы с антисептиком, стенды с актуальной информацией, на входах в здания - специальные коврики с составом для обработки обуви. Персонал по уборке дезинфицируют все поверхности: дверные ручки, полы и т.д. Создан и необходимый запас дезсредств. "На предприятии работает более 8,5 тыс. человек. Важно принять превентивные меры и обеспечить безопасные условия труда. Поэтому временно отменены массовые совещания. При необходимости такие собрания и мероприятия проводятся через аудио- и видеосвязь", - уточнила пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.

Большое внимание уделяется безопасности сотрудников, пациентов и посетителей больниц и поликлиник. Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения дополнительно направила на приобретение дезинфицирующих и обеззараживающих составов и средств индивидуальной защиты Br10 тыс.

Профсоюзные организации большое внимание уделяют людям пожилого возраста, находящимся в зоне риска. По словам председателя областного объединения профсоюзов Алексея Неверова, поддерживается связь с бывшими руководителями предприятий и организаций, инвалидами, социально уязвимыми гражданами. Им помогают в приобретении и доставке лекарств и продуктов.

К этой работе подключились профсоюзные организации на всех уровнях. В числе самых активных - студенческие профкомы. Активисты первичной профсоюзной организации Гомельского государственного медицинского колледжа и волонтерского отряда поддержали акцию медицинских работников мира "Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам". Они не ждут звонков, а сами посещают тех, кто находится в группе риска, - пенсионеров. В эти дни представителям старшего поколения рекомендовано по возможности оставаться в самоизоляции дома. Поэтому в списке поддержки - адреса ветеранов труда, которые когда-то работали в колледже.

Учащиеся колледжа Виктория Василевская и Владислав Братишов посетили ветеранов труда колледжа Светлану Бобкову и Тамару Власенко, которые более 30 лет готовили будущих медработников. Молодые люди принесли им полезные гостинцы, напомнили о правилах профилактики, которые сейчас необходимо соблюдать с удвоенной силой.

Как подчеркнули в колледже, такие визиты не редкость, а добрая традиция. "Очень важно, чтобы ветераны труда чувствовали заботу и внимание не только со стороны своих родных и близких, но и подрастающего поколения, будущих медицинских работников. Так поддерживается и связь поколений", - рассказали в учреждении.-0-