Профсоюзы Гомельской области возобновили мониторинг охраны труда дистанционно

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области профсоюзы используют возможности дистанционного мониторинга охраны труда на предприятиях. Об этом сообщил главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть во время тематического круглого стола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анатолия Лапутя, вопросы охраны труда на предприятиях не теряют актуальности. "Профсоюзы области возобновили мониторинг соблюдения законодательства об охране труда. Мониторинги проводятся в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями Минздрава, включая возможность дистанционного взаимодействия. Предварительно выдаем предприятиям чек-листы с отражением основных вопросов по улучшению условий труда и профилактике травматизма. Анализируем и даем рекомендации по дальнейшему улучшению работы на каждом конкретном предприятии", - отметил он.

Одно из направлений работы в этой сфере - помощь молодым инженерам по охране труда. "В этой части мы разработали полный пакет нормативных правовых актов и локальных нормативных документов (от приказов, положений, инструкций до системы управления охраной труда). Собрали их в электронную папку", - рассказал главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов.

По оперативным данным на 1 июня, в области произошло шесть смертельных случаев, связанных с производством (за аналогичный период 2019-го было четыре), и 30 несчастных случаев с тяжелым исходом (против 36). Среди основных причин несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходами - нарушение потерпевшими трудовой дисциплины и требований законодательства об охране труда, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, личная неосторожность пострадавших работников.

Как отметил Анатолий Лапуть, важно активизировать внедрение поддержанной в Беларуси Концепции нулевого травматизма и ее семи золотых правил.

Во время круглого стола одобрен план совместных мероприятий исполнительной власти, профсоюзов, прокуратуры, органов надзора и контроля по вопросам охраны труда и профилактики несчастных случаев на предприятиях. Документ разработан по поручению главы государства на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси.-0-