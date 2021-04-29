Профсоюзы Гродненской области, облисполком и союз нанимателей подписали трехстороннее соглашение

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трехстороннее соглашение между Гродненским областным исполнительным комитетом, Гродненским областным союзом нанимателей и Гродненским областным объединением профсоюзов на 2021-2024 годы было подписано сегодня в областной филармонии. Церемония подписания открывала торжественное мероприятие, посвященное 1 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение подписывается на три года. Социальные гарантии будут положены в основу коллективных договоров предприятий региона. "Мы не только сумели сохранить все гарантии предыдущего соглашения, но включили ряд новых положений. Например, дополнительные гарантии в части продления контрактов с добросовестными работниками. Появился целый раздел, касающийся молодых специалистов. Стимулируется труд молодых специалистов, наставничество", - отметил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков.

По его словам, отдельно оговорен запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Предусмотрена и гарантия выплат рабочим в случае простоя предприятия по различным причинам.

"Необходимо подчеркнуть, что это одно из самых сильных по своему содержанию областных соглашений. Связано это прежде всего с тем, что оно носит не рекомендательный, а обязательный характер", - рассказал Борис Козелков. Он отметил, что соглашение направлено на развитие экономического потенциала региона, сохранение социальной стабильности в обществе. Оно позволит жителям области чувствовать себя более защищенными.

Продолжилось торжество посвященным празднику труда концертом. По традиции профсоюзы наградили лучших социальных партнеров. Также во время концерта чествовали лауреатов премии "Человек года Гродненщины - 2020". Состоялась и церемония награждения победителей областных соревнований города Гродно и районов Гродненской области.

Праздничные мероприятия продолжатся в области и 1 мая. В районах и областном центре пройдут концерты, спортивные соревнования, церемонии чествования людей труда и передовиков. В Гродно в этот день начнут работу фонтаны и аттракционы.-0-