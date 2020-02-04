Профсоюзы Гродно проведут рейды по охране труда

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гродно 4-5 февраля проведут отработку предприятий города по соблюдению правил и норм охраны труда, сообщил БЕЛТА главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Дмитрий Горовенко.

Техническая инспекция профсоюзов организует внеплановые рейды по предприятиям областного центра. В центре внимания будут работы на высоте, эксплуатация техники и оборудования, проведение строительных работ. Проверят инспекторы также состояние исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение температурного режима в цехах и бытовых помещениях.

"Такие меры обусловлены ростом травматизма в организациях региона. В 2019 году в результате несчастных случаев в Гродненской области погибли 20 человек, 88 - получили тяжелые травмы", – отметил Дмитрий Горовенко. Самые травмоопасными профессиями в регионе стали водитель автомобиля, подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист, животновод, строительные специальности. Среди отраслей лидеры в печальной номинации агропромышленный комплекс, сферы строительства и частного бизнеса. Наиболее неблагополучная ситуация с производственным травматизмом сложилась в Сморгонском, Волковысском, Слонимском, Лидском, Гродненском районах, в областном центре.

"Причинами получения травм и гибели на работе не всегда становятся недоработки ответственных лиц, в некоторых случаях виноваты и сами работники. Как показывает практика, порой люди забывают об элементарных вещах. Например, не используют средства индивидуальной защиты, хотя они выданы, не надевают каски, защитные очки и страховочные пояса, эксплуатируют неинвентарные и неиспытанные лестницы, неисправное оборудование. Все это может привести к трагедии", - отметил Дмитрий Горовенко.

Мониторинги в организациях региона будут проводиться на протяжении года, запланировано и проведение Дней профилактики производственного травматизма. На местах также будет усилена работа общественных инспекторов по охране труда. Техническая инспекция труда профсоюзов в 2019 году посетила 735 организаций области. По результатам обследований нанимателям выдано более 650 представлений и рекомендаций на устранение свыше 6 тыс. нарушений, в том числе приостанавливалась эксплуатация техники и оборудования, которое представляло угрозу жизни и здоровью работников.-0-