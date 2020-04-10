Профсоюзы Минской области для помощи медикам и уязвимым группам направили более Br134 тыс.

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Минской области направили более Br134 тыс. на поддержку медиков и уязвимых категорий населения, сообщила БЕЛТА заведующая пресс-службой Минского областного объединения профсоюзов Ольга Алиновская.

"Прежде всего это финансирование и адресная помощь учреждениям здравоохранения области, материальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. Так, профорганизации всех уровней отказываются от непервостепенных расходов и перенаправляют средства в кассы взаимопомощи", - сказала Ольга Алиновская.

Председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский уточнил, что заказаны 2 тыс. комбинезонов медицинского назначения, перчаток и масок для нужд учреждений здравоохранения Минской области за счет средств Федерации профсоюзов Беларуси и долевого участия областных (городских) организаций отраслевых профсоюзов. Для инфекционного отделения Борисовской больницы №2 приобретены бактерицидные облучатели, антисептические гели и растворы для рук. Для Солигорской центральной районной больницы закуплены 100 комплектов защитных комбинезонов. Для поддержки медицинских сотрудников, улучшения условий их труда приобретена бытовая техника.

Профсоюзные первички поддерживают бывших работников предприятий и организаций. Ветеранам труда, участникам Великой Отечественной войны покупают продуктовые наборы и дезсредства. С этой целью при первичных организациях работают волонтерские отряды.

Во всех районах и отраслях Минской области открыты горячие телефонные линии для информационной помощи населению.

Продолжается мониторинг ситуации для оперативных мер реагирования в тесном взаимодействии с главным управлением по здравоохранению, комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома.-0-