Профсоюзы Минской области с начала года помогли вернуть работникам АПК почти Br230 тыс.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы столичного региона помогли вернуть работникам АПК почти Br230 тыс. незаконно удержанных и невыплаченных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

Итоги работы за четыре месяца обсудили на 4-м пленуме Минской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. "С начала года проведено 4 проверки, 162 мониторинга по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства о труде, что позволило выявить 314 нарушений. Выдано 116 рекомендаций, 258 недостатков устранено нанимателями, - рассказали в пресс-службе. - Защищены социально-экономические права 552 членов профсоюза. Возвращено незаконно удержанных и не выплаченных работникам денежных средств на сумму Br227,4 тыс., взыскано задолженности по неперечисленным профсоюзным взносам в размере Br116 тыс.".

Профсоюзы всегда защищают трудовые права и законные интересы работников, подчеркнули в областном объединении. Примером тому служит история о помощи, которую получила одинокая мать, незаконно уволенная с работы. В ходе приема граждан в Минском обкоме профсоюза работников АПК женщина обратилась с просьбой оказать юридическую помощь по составлению искового заявления. Главный правовой инспектор труда подготовил заявление в суд Несвижского района к предприятию - о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, морального вреда. Наниматель не учел нормы коллективного договора (расторжение контракта, в том числе в связи с истечением его срока, по инициативе нанимателя не допускается с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей школьного возраста), а также то, что истец одна воспитывает малолетнего ребенка. Ее работа была единственным источником дохода. По решению суда женщина восстановлена на работе в должности бухгалтера. В ее пользу организация должна выплатить средний заработок за время вынужденного прогула (Br1762), денежную компенсацию морального вреда (Br500) и госпошлину (Br262,1).-0-