Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 25 мая 2021
Минск Сплошная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:01 Двух человек спасли при пожаре квартиры в Минске Происшествия
18:41 Профсоюзы Минской области с начала года помогли вернуть работникам АПК почти Br230 тыс. Регионы
18:27 Комплексную систему поддержки экспорта и импорта создают в Беларуси Экономика
18:23 Алим Селимов избран председателем Белорусской федерации борьбы Спорт
18:21 В Договор о ЕАЭС планируется внести более 130 поправок Экономика
18:15 Акция "Внимание - дети!": водители должны ездить с включенным ближним светом фар Общество
18:06 Установлена минчанка, оскорбившая девять сотрудниц ОМОНа Происшествия
18:02 В Минском районе объявлен в розыск 13-летний подросток Происшествия
18:00 Волейболистки СДЮШОР ВК "Минск" выиграли "Мяч над сеткой" среди девушек 2006 года рождения Спорт
17:54 Представители Агентства по ядерному регулированию Турции посещают Беларусь Экономика
17:52 Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве В мире
17:51 Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Орше с 3 по 5 июня Культура
17:47 Республиканский конкурс юных инспекторов дорожного движения собрал в Витебске более 600 участников Регионы
17:46 В Минске презентуют книгу в помощь семьям, где есть люди с психическим заболеванием Афиша
17:32 В Сенице на участке дороги 26 мая временно ограничат движение Регионы
17:23 Водителя приговорили к 2 годам с отсрочкой за наезд на пожилого пешехода в Минске Происшествия
17:21 Страны СНГ намерены координировать подходы по принятию Генассамблеей ООН декларации по ВИЧ/СПИД Общество
17:20 ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикет у посольства Литвы в Минске Регионы
17:19 БНТУ и "БЕЛДЖИ" подписали договор о сотрудничестве Общество
17:09 ФОТОФАКТ: Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси возле польского консульства в Гродно Регионы
17:00 СК устанавливает обстоятельства смерти осужденного в колонии в Шклове Происшествия
16:54 ЕЭК выступает за координацию позиций стран ЕАЭС при реализации климатической повестки Экономика
16:41 В Могилевской области за четыре месяца в ДТП травмированы 14 детей Происшествия
16:40 Аттестаты об окончании школы получат более 7,1 тыс. выпускников в Минской области Регионы
16:36 Число предприятий-банкротов в странах ЕС выросло на 5,8% В мире
16:32 БЖД продолжает возобновлять пассажирское сообщение с Россией Общество
16:26 Документальный фильм о первом ректоре БГУ вышел к 100-летию вуза Общество
16:18 Высадку арбузов в открытый грунт начали в Кировском районе Регионы
16:07 В Беларуси с начала года от удара током погибли 5 человек Общество
16:01 Премии Брестского облисполкома присуждены 70 победителям олимпиад и их педагогам Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
25 мая 2021, 18:41

Профсоюзы Минской области с начала года помогли вернуть работникам АПК почти Br230 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы столичного региона помогли вернуть работникам АПК почти Br230 тыс. незаконно удержанных и невыплаченных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

Итоги работы за четыре месяца обсудили на 4-м пленуме Минской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. "С начала года проведено 4 проверки, 162 мониторинга по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства о труде, что позволило выявить 314 нарушений. Выдано 116 рекомендаций, 258 недостатков устранено нанимателями, - рассказали в пресс-службе. - Защищены социально-экономические права 552 членов профсоюза. Возвращено незаконно удержанных и не выплаченных работникам денежных средств на сумму Br227,4 тыс., взыскано задолженности по неперечисленным профсоюзным взносам в размере Br116 тыс.".

Профсоюзы всегда защищают трудовые права и законные интересы работников, подчеркнули в областном объединении. Примером тому служит история о помощи, которую получила одинокая мать, незаконно уволенная с работы. В ходе приема граждан в Минском обкоме профсоюза работников АПК женщина обратилась с просьбой оказать юридическую помощь по составлению искового заявления. Главный правовой инспектор труда подготовил заявление в суд Несвижского района к предприятию - о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, морального вреда. Наниматель не учел нормы коллективного договора (расторжение контракта, в том числе в связи с истечением его срока, по инициативе нанимателя не допускается с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей школьного возраста), а также то, что истец одна воспитывает малолетнего ребенка. Ее работа была единственным источником дохода. По решению суда женщина восстановлена на работе в должности бухгалтера. В ее пользу организация должна выплатить средний заработок за время вынужденного прогула (Br1762), денежную компенсацию морального вреда (Br500) и госпошлину (Br262,1).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АПК Минская область профсоюзы
Новости рубрики Регионы
Республиканский конкурс юных инспекторов дорожного движения собрал в Витебске более 600 участников
Фото из архива В Сенице на участке дороги 26 мая временно ограничат движение
ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикет у посольства Литвы в Минске
ФОТОФАКТ: Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси возле польского консульства в Гродно
Фото из архива Аттестаты об окончании школы получат более 7,1 тыс. выпускников в Минской области
Высадку арбузов в открытый грунт начали в Кировском районе
Главное
Лукашенко принял предложение парламентариев - Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи в Овальном зале
Сенаторы приняли обращение палат парламента к Президенту
Депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии
Пиневич представил на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения опыт Беларуси по борьбе с COVID-19
Топ-новости
Макей и Лавров обсудили инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair
В Кремле назвали замену флага Беларуси на ЧМ по хоккею в Риге вопиющим событием
ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикет у посольства Литвы в Минске
В Беларуси пройдет исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО
БЖД продолжает возобновлять пассажирское сообщение с Россией
Комплексную систему поддержки экспорта и импорта создают в Беларуси
Акция "Внимание - дети!": водители должны ездить с включенным ближним светом фар
В Минском районе объявлен в розыск 13-летний подросток
ФОТОФАКТ: Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси возле польского консульства в Гродно
Государственный флаг Беларуси и копия Знамени Победы подняты на Эверест
Петрашова: тема выборов в местные Советы депутатов - одна из обсуждаемых в избирательных округах
БНТУ и "БЕЛДЖИ" подписали договор о сотрудничестве
"Белэнерго" рассказало о перспективах по расширению использования электроэнергии для отопления
За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764
СК устанавливает обстоятельства смерти осужденного в колонии в Шклове
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.