Профсоюзы Могилевской области подведут итоги работы и выберут нового лидера 13 января

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Могилевской области подведут итоги работы за последние пять лет и выберут нового лидера. Областная отчетно-выборная конференция состоится в Могилеве 13 января, сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

"Основные акценты на конференции будут сделаны на анализе важных для развития экономики показателей: рост заработной платы, защита социально-экономических прав и интересов трудящихся, предотвращение случаев производственного травматизма, социальное партнерство", - отметили в объединении.

Уже подведены итоги и избраны руководители в каждой первичной профсоюзной организации, районных и городских объединениях профсоюзов.

В отчетно-выборной конференции примут участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, представители областной и городской исполнительной власти, депутатского корпуса.-0-