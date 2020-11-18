Профсоюзы Могилевской области проведут патриотический автопробег 21 ноября

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Патриотический автопробег "За единую Беларусь!" профсоюзы Могилевской области организуют 21 ноября. Планируется, что его участниками станут около 100 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

Отправным пунктом маршрута станет автостоянка по ул.Мовчанского, 6, в Могилеве (магазин "Гиппо"), конечным - мемориал воинской славы "Лудчицкая высота" Быховского района.

"Наши активисты сами предложили провести такое мероприятие, ведь для них это прекрасная возможность продемонстрировать гражданскую позицию, пообщаться с единомышленниками, посетить достопримечательности нашей области и познакомиться с историей отдельных уголков родного края, - рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. - Гражданско-патриотическая акция направлена на сплочение трудовых коллективов, консолидацию конструктивных сил белорусского общества, проведение патриотической работы среди населения".

Колонна проследует через агрогородок Следюки Быховского района, где сделает остановку для возложения цветов к памятному знаку бойцам и командирам 187-й стрелковой дивизии, которые сражались с немецко-фашистскими оккупантами на Днепровском рубеже в 1941 году. Участники автопробега задержатся и в самом Быхове. Здесь могилевскую делегацию ждет встреча с быховским профсоюзным активом, пешая экскурсия по городу, посещение районного историко-краеведческого музея, возложение цветов к городским мемориалам.

Финиширует профсоюзный автопробег у мемориала воинской славы "Лудчицкая высота", возведенного к 40-й годовщине освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков.-0-