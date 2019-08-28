Профсоюзы Могилевской области выделят более Br320 тыс. на подготовку детей к школе

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В этом году на подготовку к школе профсоюзы Могилевской области окажут материальную помощь детям школьного возраста, в том числе воспитанникам учреждений интернатного типа, более чем на Br320 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Могилевского областного объединения профсоюзов.

"Акция "Профсоюзы - детям" проходит по инициативе общественной организации уже не первый год, - отметили собеседники. - Мы никогда не остаемся в стороне от подготовки наших деток к школе. При этом особое внимание уделяется сиротам, детям из многодетных, малоимущих, приемных семьей и другим социально уязвимым категориям - тем, кто обделен вниманием родных и близких, находится в социальных приютах и спецшколах".

Сегодня участниками благотворительной акции "Профсоюзы - детям", приуроченной ко Дню знаний, стали воспитанники Могилевского городского социального приюта. Представители центрального и областного комитетов Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма вручили им портфели с полным комплектом канцелярских принадлежностей, а также книги и сладости.

Это не разовое сотрудничество общественной структуры с учреждением: в канун новогодних и рождественских праздников дети также принимали поздравления. Им передали одежду и наборы сладостей. А уже через пару месяцев ребята вновь ждут профсоюзных работников в гости.

"Обязанность всех взрослых, не только профсоюзов, помочь и поддержать детей, у которых помимо их воли судьба сложилась так, что они обделены вниманием и вырваны из семьи. Наша задача заключается в том, чтобы эти ребята не чувствовали себя другими, а таких учреждений в нашей стране было как можно меньше. Уверена: нам это по силам и в наших руках сделать все, чтобы праздник 1 сентября стал для этих детей ярким и запомнился надолго", - отметила председатель Центрального комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова.-0-

Фото Могилевского областного объединения профсоюзов