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13 января 2020, 19:14

Профсоюзы Могилевской области за 5 лет помогли вернуть работникам более Br650 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. По требованию профсоюзных юристов Могилевской области с 2015 по 2019 годы трудящимся возвращено свыше Br650 тыс. средств, незаконно удержанных нанимателями. Об этом сообщил председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков, выступая 13 января на V областной отчетно-выборной конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Законодательство Беларуси дает профсоюзам достаточно прав по защите трудовых и социально-экономических интересов работников, - подчеркнул Дмитрий Янков. - Только за последние 5 лет благодаря правовым инспекторам труда в регионе устранено более 7,5 тыс. нарушений трудового законодательства. Из них самые распространенные - незаконные увольнения, необоснованные привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности, не выплаченные в полном объеме зарплата и отпускные, неправильно произведенный окончательный расчет при увольнении".

По словам Дмитрия Янкова, за отчетный период профсоюзные работники дали почти 140 тыс. правовых консультаций, в том числе около 40 тыс. - на личных приемах. После вмешательства правовых инспекторов труда на работе восстановлен 21 человек, 11 из них пришлось защищать в судебном порядке. Правовую помощь в написании исковых заявлений получили 425 граждан.

"Профсоюзы продолжают практику проведения бесплатных правовых приемов, которые постоянно доказывают свою эффективность и пользу в решении проблем трудящихся, - уточнил докладчик. - За квалифицированной помощью правовых инспекторов труда с 2015 года обратились без малого 2,3 тыс. граждан".

Сегодня на контроле профсоюзов - правовые вопросы, которые касаются применения новой системы оплаты труда работникам бюджетной сферы. Так, с 20 января в национальном профцентре, а также во всех областных организационных профсоюзных структурах заработают горячие линии, будет осуществляться мониторинг правильности применения норм новой системы на местах.

"По информации Министерства труда и социальной защиты, предварительные расчеты показывают, что размер заработной платы бюджетников с введением новой системы снижен не будет, - прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. - Вместе с тем хочу обратить внимание: новая система оплаты труда предполагает, что решение о дополнительном стимулировании и премировании работников принимает сам наниматель. Чтобы исключить субъективный подход, необходимо обеспечить обязательное участие профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат. Чтобы все решения принимались открыто и справедливо".

Областная профсоюзная конференция в Могилеве завершила региональную отчетно-выборную кампанию, которая стартовала в начале 2019 года. За этот период подвели итоги работы и выбрали новых лидеров в каждой первичной профсоюзной организации, районных и городских объединениях профсоюзов, областных организационных структурах отраслевых профсоюзов.

"Для профорганизаций области отчеты и выборы стали серьезной проверкой их способности реально обеспечивать стабильность в трудовых коллективах", - заключил Дмитрий Янков.

Сегодня в регионе действуют 14 областных отраслевых комитетов и советов, 23 городских и районных объединения, 2815 первичных профсоюзных организаций, которые объединяют более 363 тыс. членов профсоюза. За последнюю пятилетку появилось 587 новых профорганизаций с численностью около 10 тыс. человек.-0-

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