Профсоюзы оказали материальную поддержку социальным и аграрным объектам Кормянского района

28 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы оказали материальную поддержку объектам социальной и сельскохозяйственной сфер Кормянского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Благотворительная профсоюзная акция была приурочена 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кормянский район - один из пострадавших после аварии.

Областное объединение направило на укрепление материально-технической базы ряда учреждений района Br8 тыс. Так, ноутбук последней модели передали Кормянской школе искусств, наборы для занятий робототехникой - для учащихся районной гимназии. Для центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций приобрели принтер. Не обошли профсоюзы вниманием и агросферу. Оборудование для комнат приема пищи доставили сельхозпредприятиям "Совхоз "Богдановичи", "Ново-Зеньковский", "Совхоз "Кормянский", коммунальному жилищно-производственному унитарному предприятию "Корма".

Профсоюзное руководство посетило социальные объекты Кормянского района. Председатель областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов поблагодарил жителей и руководство района за сохраняемую память о пережитой трагедии, за вложенные душу и силы в возрождение и развитие территории.

12 лет профсоюзы Гомельской области как самые массовые общественные организации юго-восточного региона страны проявляют солидарность, поддерживают население наиболее пострадавших районов, аккумулируя и направляя средства на материальную помощь организациям.-0-

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