Профсоюзы оказали помощь медучреждениям Могилева

14 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Могилевской области перечислили помощь учреждениям здравоохранения областного центра. Денежный сертификат председатель областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков вручил начальнику главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александру Старовойтову, передает БЕЛТА.

"Помощь оказана Могилевской больнице №1, Могилевской областной больнице, областной детской больнице и областному противотуберкулезному диспансеру, - отметил Дмитрий Янков. - Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы учреждений, а также на закупку необходимого оборудования".

Собеседник подчеркнул, что начиная с марта этого года все усилия профсоюзных организаций сконцентрированы на оказании помощи учреждениям здравоохранения, предприятиям, организациям, членам трудовых коллективов. Профсоюзные структуры всех уровней отказались от непервостепенных расходов, в том числе от культурно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятий. Все высвободившиеся средства перенаправляются в специальный профсоюзный фонд помощи.

"На сегодняшний день из нашего областного фонда выплачено почти Br86 тыс., в том числе около Br10 тыс. - на оказание материальной помощи членам профсоюза, - отметил профсоюзный лидер. - Наибольшие суммы перечислены учреждениям здравоохранения Могилева - более Br55 тыс. За последние 4 месяца профсоюзную помощь получили 33 учреждения здравоохранения региона и 18 других учреждений - центы социального обслуживания населения, детские сады, оздоровительные лагеря и т.д.".

По словам Александра Старовойтова, денежный сертификат - это всего лишь символ совместной работы по улучшению и укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. "В наших коллективах профсоюзы пользуются бесспорным авторитетом и всегда имеют прямой контакт с людьми, - подчеркнул собеседник. - Профсоюзную помощь медучреждения получают регулярно. Например, когда мы переживали коронавирусную инфекцию и количество заболевших по области было достаточно большое, профсоюзы закупали средства индивидуальной защиты, организовывали питание для медработников и решали ряд других вопросов. Сегодня актуальность COVID-19 для региона значительно снизилась, но профсоюзная помощь никуда не ушла".-0-