Профсоюзы передали Витебской областной инфекционной больнице средства защиты и термометры

2 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Профсоюз работников здравоохранения сегодня передал 2 тыс. защитных медицинских костюмов, бесконтактные термометры, антисептические гели и растворы для рук Витебской областной клинической инфекционной больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило отметил, что на медицинских работниках сегодня лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Важно для них создать необходимые условия работы, обеспечить безопасность. "Закуплены в первую очередь средства индивидуальной защиты, которые в больницах используются постоянно и в них всегда есть потребность. Это не разовая акция. На сегодня профсоюз уже оказал помощь различным учреждениям на сумму более Br170 тыс.", - сказал он.

С марта Федерация профсоюзов Беларуси проводит усиленный контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях для профилактики коронавируса. Совместно с нанимателями прорабатываются вопросы по корректировке режима работы для исключения массового скопления людей. Усилен общественный контроль за исправностью работы санитарно-бытовых помещений и вентиляции, обработкой рабочих мест и общего пользования. Профсоюзные организации всех уровней отказались от непервостепенных расходов и перенаправят высвободившиеся средства на помощь тем членам профсоюзов, которые оказались в сложном материальном положении.-0-