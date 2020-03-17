Профсоюзы помогли работникам из Лоева восстановить выплату матпомощи

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные инспекторы труда помогли отстоять право работников из Лоева на матпомощь в связи со смертью близких родственников. Об этом сообщила главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова на расширенном заседании президиума совета областного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Екатерины Филипцовой, в сентябре 2019 года на прием к председателю Лоевского райобъединения профсоюзов обратился представитель первички одного из местных предприятий. Он рассказал, что наниматель нарушил условия коллективного договора - приостановил выплату матпомощи работникам в связи со смертью близких родственников. Факт подтвердился, приняты меры.

"Одна из основных задач профсоюзов - защита трудовых прав и социально-экономических интересов работников, членов профсоюзов. Профсоюзные инспекторы труда не только консультируют, но и отслеживают дальнейшую судьбу обращений на местах", - подчеркнула главный правовой инспектор труда областного объединения.

Инспекторы труда проводят мониторинги, выявляют нарушения законодательства и указывают на них нанимателям. Среди наиболее частых погрешностей - вопросы по предоставлению трудовых отпусков, изменению существенных условий труда, своевременности расчета при увольнении, выплате среднего заработка за время отпуска, нарушению порядка продления контрактов, привлечению к дисциплинарной ответственности, внесению изменений в коллективные договоры, невыполнению условий коллективных договоров.

В 2019 году профсоюзные инспекторы труда в Гомельской области провели более 220 консультаций по правовым вопросам. Для этого использовались удобные для граждан способы: личный прием, телефон, СМИ, прямые линии, интернет-площадки. К примеру, в день проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания профсоюзные инспекторы труда райобъединений профсоюзов отвечали на вопросы жителей региона на избирательных участках.

Итоги работы профсоюзных инспекторов труда ежеквартально рассматриваются на заседаниях президиумов в районах.-0-