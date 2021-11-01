Профсоюзы помогли закупить кислородные концентраторы для Ганцевичской райбольницы

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два новых кислородных концентратора поступили в Ганцевичскую центральную районную больницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Сергей Сороков.

Приобрести оборудование помогли Федерация профсоюзов Беларуси и профсоюз работников АПК, оперативно откликнувшись на ходатайство руководства района. Они перечислили на расчетный счет ЦРБ более Br6 тыс., на которые были закуплены два кислородных концентратора немецкого производства. Приборы уже поступили в распоряжение медицинских работников терапевтического отделения больницы. Они полностью автономны и могут в достаточной степени обеспечить кислородом двух человек.

Кислородотерапия жизненно необходима больным с заболеванием COVID-19 средней и высокой степени тяжести со сниженной по причине коронавирусной инфекции кислородной сатурацией. Принцип работы концентратора заключается в генерации кислорода из комнатного воздуха и доставке его пациенту через назальные катетеры.

"Надеемся, что примеру профсоюзов последуют другие организации и учреждения района, предприниматели. Хотим с помощью предприятий добавить еще 10-20 приборов. Кислородных точек в районной больнице достаточно - с начала пандемии их количество было увеличено в полтора раза", - сказал Сергей Сороков.

По его словам, в районе уже вторую неделю наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Кислород для больницы мы возим из Кобрина. Раньше были вынуждены по два автомобиля в сутки туда отправлять, завозили 38-40 баллонов. Сейчас хватает до 20 баллонов. Появились свободные места в реанимации. Четвертая волна пандемии в районе идет на спад", - дополнил зампред Ганцевичского райисполкома.-0-