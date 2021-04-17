Профсоюзы высадили кленовую аллею в Гомеле

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы посадили кленовую аллею в Гомеле во время республиканского субботника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Аппарат Гомельского областного объединения профсоюзов традиционно принял участие в субботнике. Профсоюзные лидеры высадили аллею из 60 кленов в Центральном районе Гомеля.

"Республиканский субботник - пример сплоченности людей. Это еще один повод, чтобы сделать наш город и регион чище и краше. Сегодня мы решили оказать помощь и посадить кленовую аллею вместе с жителями Центрального района. Профсоюзы уделяют внимание такой работе не только в субботники. Мы регулярно принимаем участие в наведении порядка на территории города, а также знаковых и памятных мест. Все мы понимаем: наша страна будет цветущей, если малая родина каждого из нас будет утопать в зелени и чистоте", - прокомментировал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Профсоюзный актив области также участвует в благоустройстве историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, памятников, мест боевой и воинской славы, территорий населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей в разных уголках юго-востока страны.

Как уточнили в объединении, 50% заработанных на субботнике средств будут перечислены Министерству здравоохранения на закупку оборудования для Минского областного центра скорой медицинской помощи, остальная часть пойдет на благоустройство и выполнение ремонтных работ на мемориальном комплексе "Курган Славы".-0-

Фото Гомельского областного объединения профсоюзов