Профсоюзы проверяют охрану труда в детских лагерях Гродненской области

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Технические инспекторы профсоюзов проверят охрану труда во всех оздоровительных лагерях Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном объединении профсоюзов.

Такие мониторинги перед началом работы лагерей проводятся ежегодно. В этом сезоне в Гродненской области будут работать 23 стационарных лагеря. Проверки уже начались. На соответствие нормам безопасности в первую очередь обследуются детские площадки, скамейки, лестницы, игровые комнаты, спальные корпуса, помещения личной гигиены, спортгородки и стадионы.

"В прошлом году в результате профсоюзных мониторингов директорам и собственникам оздоровительных лагерей было выдано полтора десятка рекомендаций на устранение более 100 нарушений, которые могли повлечь угрозу безопасности детей и работников", - отметил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков. Он подчеркнул, что на особом контроле профсоюзов находятся не только оздоровительные, но и спортивные лагеря.

С учетом эпидобстановки в детских лагерях будут предприняты ограничительные меры для предупреждения заноса и распространения коронавируса. Технические инспекторы профсоюзов во время мониторингов проверят наличие у персонала спецодежды и обуви, других средств индивидуальной защиты. Особое внимание будет уделено оборудованию пищеблоков, вопросам электробезопасности.-0-