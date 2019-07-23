Профсоюзы в Гомельской области восстановили в I полугодии шесть незаконно уволенных работников

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При помощи профсоюзных юристов в Гомельской области в I полугодии этого года на работе восстановлены шесть незаконно уволенных сотрудников. Об этом сегодня на заседании президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов сообщила главный правовой инспектор труда объединения Екатерина Филипцова, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный правовой инспектор труда привела примеры процессов по восстановлению сотрудников организаций в Жлобинском, Буда-Кошелевском, Петриковском районах, Гомеле. По ее словам, в регионе в пользу работников в январе-июне возвращено более Br219,5 тыс., незаконно удержанных или невыплаченных, в том числе в судебном порядке почти Br120 тыс.

Екатерина Филипцова напомнила, что для защиты прав и законных интересов членов профсоюза создана профсоюзная юридическая служба. В Гомельском регионе она представлена 13 правовыми инспекторами труда. "Профсоюзы области ведут целенаправленную работу по защите социально-экономических прав и гарантий работников, в том числе по оказанию юридической помощи при составлении исковых заявлений в суд и иных процессуальных документов, представлению интересов членов профсоюзов в судах", - отметила докладчик.

Так, за шесть месяцев этого года правовые инспекторы по просьбам работников подготовили 67 процессуальных документов в судебные органы. Это исковые заявления, жалобы, ходатайства, позиции по делу, заявления об уточнении или изменении исковых требований, возражения на исковые заявления, а также 7 апелляционных и надзорных жалоб на решения судов. В качестве представителей интересов работников в судебных инстанциях профсоюзные правовые инспекторы выступили по 10 делам, касающимся трудовых отношений.

Кроме того, представители профсоюзной юридической службы проводят проверки и мониторинги. Среди наиболее типичных выявленных нарушений, которые допускали субъекты хозяйствования в этом году, Екатерина Филипцова назвала вопросы предоставления работникам трудовых отпусков в пределах рабочего года, изменения условий труда, своевременности окончательного расчета при увольнении, выплаты среднего заработка за время трудового отпуска, дополнительных поощрительных мер для работающих по контракту и др.-0-