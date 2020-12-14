Профсоюзы Витебской области на профилактику и борьбу с COVID-19 направили около Br2,2 млн

14 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году на профилактические меры и борьбу с COVID-19 профсоюзы Витебской области направили почти Br2,2 млн, сообщил сегодня на заседании совета по трудовым и социальным вопросам председатель областного объединения профсоюзов Иван Возмитель, передает корреспондент БЕЛТА.
"Из бюджета профсоюзных организаций оказана материальная помощь трудовым коллективам. На приобретение СИЗ выделено более Br570 тыс. Для поддержки заболевших коронавирусом и находящихся на самоизоляции было направлено около Br1,58 млн. Профсоюзы также оказали финансовую помощь медикам. Общая сумма, направленная на поддержку в условиях COVID-19, составила около Br2,2 млн. Перечисленные в фонд помощи спонсорские средства пошли на оказание помощи населению области", - отметил руководитель областного объединения профсоюзов.
В условиях пандемии профсоюзы заботятся о здоровье граждан и уделяют внимание безопасным условиям труда. Руководители первичек на местах следят за выполнением санитарных норм, выделением работникам СИЗ и наличием на предприятиях дезсредств.
Профсоюзы оказали посильную помощь в сезонной вакцинации жителей области. Это позволило минимизировать риски заражения инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19.
"Оздоровление жителей области проводится круглогодично. В январе - ноябре профсоюзные здравницы посетили около 1,2 тыс. человек. В приобретении путевок им помогли профсоюзы области", - подчеркнул Иван Возмитель.
В числе приоритетных задач профсоюзов находится здоровье не только трудящегося населения, но и подрастающего поколения. На летнее оздоровление детей школьного возраста направлено более Br187 тыс., включая материальную помощь на удешевление путевок в летние лагеря. На льготных условиях оздоровление прошли 236 детей области.-0-