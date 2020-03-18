Профсоюзы Витебской области направят Br15 тыс. на восстановление мемориала в Витебском районе

18 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Организации Витебского областного объединения профсоюзов направят Br15 тыс. на восстановление воинского мемориала в агрогородке Зароново Витебского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель объединения Иван Возмитель.

На воинском захоронении покоятся около 10 тыс. воинов Красной армии, погибших в конце 1943 - начале 1944 годов. За счет шефствующей организации планируется установить новые плиты с вновь открывшимися именами погибших в окрестностях Зароново солдат, а также солдат-уроженцев местного сельсовета, которые погибли в годы войны в других местах. С установлением благоприятной погоды начнутся работы по общему благоустройству территории.

"День Победы - один из самых главных праздников нашей страны. А восстановление и благоустройство мемориалов, памятных мест является важнейшим элементом подготовки к нему. Мы не должны забывать, что вся эта благородная работа - священный долг каждого из нас", - подчеркнул руководитель областного профсоюзного объединения.

По его словам, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне силами профсоюзов Витебской области в каждом районе будут проводиться мероприятия по реконструкции, обустройству знаковых и памятных мест, массовых захоронений солдат и мирных жителей, благоустройству прилегающих к ним территорий.

Так, областная организация профсоюза работников здравоохранения взяла под патронат захоронение в урочище Воробьевы горы в Городке, где в январе 1943 года за связь с партизанами расстреляли около 70 мирных жителей деревни Дубиково. На этом месте будет обновлен памятный знак, выполнено ландшафтное планирование прилегающей территории, высажены цветы, обустроен газон. В Дубровенском районе профсоюзы восстановят памятное место Героя Советского Союза Юрия Смирнова. Работы по его реконструкции начались в этом месяце. Члены профсоюза благоустроили подъезд, на прилегающей территории убрали засохшие кустарники и деревья, закупили необходимые строительные материалы. Проведение основной части запланированных мероприятий намечено на апрель.-0-