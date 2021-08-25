Профсоюзы Витебской области оказали помощь семьям в подготовке к школе почти на Br95 тыс. 

25 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На подготовку к школе для семей уязвимой категории профсоюзы Витебской области направили около Br95 тыс., помощь гражданам будет поступать до конца месяца и в самом начале учебного года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Витебского областного объединения профсоюзов.





Пик активной помощи многодетным, малообеспеченным, неполным и приемным семьям, детям обязанных лиц, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, придется на 1 сентября. Однако уже сейчас многие жители области получили поддержку профсоюзов в рамках постоянно действующей акции "Профсоюзы - детям". "С августа начали мы проводить мероприятия "Соберем школьный портфель". К новому учебному году из профсоюзных средств закупаются школьные принадлежности, канцелярские товары, учебники, одежда, обувь. Финансовую помощь также получат подшефные школы-интернаты и детские социальные приюты. Особое внимание при этом уделяется первоклассникам", - отметили в пресс-службе.





Ежегодно активное участие в подготовке детей к новому учебному году принимают витебские обкомы профсоюза работников здравоохранения, работников государственных и других учреждений, работников АПК, областной совет банковско-финансового профсоюза.





Витебская областная организация профсоюза работников здравоохранения оказала помощь более 530 семьям на сумму порядка Br24 тыс. Например, в Полоцкой центральной городской больнице для подготовки детей к школе многодетным матерям на каждого ребенка выплачивают материальную помощь, равную 3 базовым величинам (1 БВ - Br29). Дополнительно многодетным семьям и одиноким родителям оказывается матпомощь из профсоюзного бюджета на каждого школьника. В этом учреждении здравоохранения заведена традиция посещать накануне 1 сентября многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей, которым вручают школьные наборы. Также профком приобрел 250 билетов на представление "Гомельский цирк на воде", который порадовал детишек в прошедшие выходные.





ОАО "Дорожно-строительный трест №1, г.Витебск" на подготовку к школе выделил своим работникам по Br150 на каждого ребенка: всего 240 детей получили финансовую помощь. Обком Белхимпрофсоюза также организовал акцию по оказанию помощи в подготовке детей к новому учебному году: из средств профбюджетов перечислили Br2 тыс. для 70 воспитанников социально-педагогических центров Полоцка и Новополоцка, в том числе за счет обкома Белхимпрофсоюза - Br200 на укрепление материально-технической базы.





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В прошлом году материальная помощь от профсоюзов Витебской области родителям в преддверии учебного года составила около Br610 тыс.-0-