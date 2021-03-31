Профсоюзы Витебской области помогут благоустроить аллею Героев в Шумилино к "Дажынкам-2021"

31 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Профсоюзы Витебской области окажут помощь в благоустройстве аллеи Героев к "Дажынкам-2021" в Шумилино. Об этом на совместном заседании профсоюзного объединения, облсовета ветеранов и обкома БРСМ заявил председатель областного объединения профсоюзов Сергей Догель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Добровольная помощь от каждой районной организации профсоюзов пойдет на благоустройство в Шумилино, где в этом году состоится праздник тружеников села "Дажынкі". Планируем направить собранные средства на обустройство и перепланировку аллеи Героев и воинского захоронения, которые в городском поселке выступают центральной композицией патриотической зоны. Сумма пока определяется, будем привлекать к благородному делу и организации, предприятия области. Мы уже не в первый раз помогаем в благоустройстве таких объектов. На счету областного объединения - восстановление памятного места в Чашникском районе, где располагался партизанский лагерь организатора коммунистического подполья и партизанского движения Владимира Лобанка. Там установили новую стелу, оборудовали землянки, навели порядок на прилегающей территории. В обновленном партизанском лагере теперь проводятся патриотические мероприятия: конкурс военной песни, посвящение школьников в пионеры", - рассказал Сергей Догель.

Профсоюзы Витебщины оказали помощь в завершении строительства или проведении реконструкции объектов исторической памяти событий и жертв Великой Отечественной войны в Городокском, Дубровенском, Сенненском, Верхнедвинском, Браславском, Витебском районах, г.Витебске и др., добавил председатель областного объединения профсоюзов.

В деле увековечения памяти воинов советской армии профсоюзы тесно сотрудничают с ветеранскими и молодежными организациями. Представители старшего возраста подсказывают, на что нужно обратить внимание на местах. Молодежь же включается в общее дело по благоустройству и оказывает посильную помощь ветеранам.

Жители области, пережившие страшные военные годы, находятся на особом контроле профсоюзов. "В соответствии с коллективными договорами неработающим пенсионерам выплачивается материальная помощь. В 2020 году ко Дню пожилых людей 21 ветерану областного объединения профсоюзов оказали финансовую поддержку в размере Br1,68 тыс.", - отметил Сергей Догель.-0-