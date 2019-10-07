Профсоюзы возьмут на контроль организацию питания в стройотрасли Брестской области

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы возьмут на контроль организацию питания в строительной отрасли Брестской области. Об этом шла речь сегодня на заседании областного совета по трудовым и социальным вопросам в областном объединении профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривался вопрос обеспечения работников организаций региона горячим питанием и удешевления его стоимости. Как оказалось, самой проблемной в этом смысле, ввиду специфики производства, является ситуация в строительной отрасли. По словам председателя областного комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергея Сироча, даже в промышленной строительной зоне, где имеются стационарные столовые, организованно питаются лишь 35% работников. Остальные предпочитают брать ссобойки. На строительных объектах для питания работников предусмотрены бытовые помещения, где в лучшем случае есть микроволновая печь.

Исполнительный директор областного агропромышленного союза Сергей Ашмянцев предложил в этом вопросе брать пример с аграриев: "В строительной отрасли нужно организовать питание, как это делается в сельском хозяйстве во время посевной и уборочной. Там с марта по ноябрь кормят всех занятых в кампании и находят для этого возможности. Неужели нельзя сделать так, чтобы строитель зимой горячего борща поел, а летом - холодника?"

Заместитель председателя Брестского облисполкома Анатолий Клец обратил внимание, что на рынке услуг много предложений по обеспечению горячим питанием. "Кроме того, сейчас достаточно продуктов быстрого приготовления (каши, супы), это тоже горячее питание. Вопрос, насколько организация готова исполнять свои обязательства. Это и перечисление средств профсоюзам, и направление части прибыли для того, чтобы создать условия для работников", - заметил вице-губернатор.

По предложению председателя областного объединения профсоюзов Александра Мурашкина, вопрос организации горячего питания в строительной отрасли будет рассмотрен отдельно. "Пусть профсоюзы выступят застрельщиками в этом деле. Думаю, люди скажут спасибо", - подытожил он.

По данным мониторинга, из 2,5 тыс. организаций, имеющих профсоюзные первички, в 87% случаев организовано питание работников: функционируют 1073 столовых и буфетов, более 5,5 тыс. комнат приема пищи. В 44 организациях налажено выездное питание работников предприятиями, специализирующимися на оказании таких услуг. Коллективные договоры 1655 организаций содержат нормы по созданию условий или удешевлению стоимости питания работников. В 756 организациях применяется удешевление стоимости питания работников в соответствии с коллективными договорами.

Вместе с тем в 14 организациях помещения столовых (буфетов), комнат приема пищи не соответствуют требованиям санитарных норм или не эксплуатируются, в 31 организации не созданы условия для питания работников и не применяется удешевление стоимости питания. По всем фактам профсоюзные органы направили руководителям этих организаций рекомендации по устранению выявленных нарушений.-0-