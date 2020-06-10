Профсоюзы вручили учреждениям здравоохранения Могилева сертификаты на Br15 тыс.

10 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Денежные средства на сумму Br15 тыс. перечислены пяти учреждениям здравоохранения Могилева от профсоюзов области. Соответствующие сертификаты вручил 10 июня председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков, передает корреспондент БЕЛТА.

По Br3 тыс. получили Могилевская областная и детская областная больницы, противотуберкулезный и кожно-венерологический диспансеры и Могилевская инфекционная больница. Деньги будут направлены на приобретение дезинфицирующих средств для регулярной обработки рабочих мест и помещений общего пользования и на закупку средств индивидуальной защиты - одноразовых перчаток, масок, бахил, медицинских халатов.

"Все усилия профсоюзных организаций области сконцентрированы на оказании помощи учреждениям здравоохранения, предприятиям, членам трудовых коллективов, - отметил Дмитрий Янков. - Еще в марте был принят ряд решений по работе профорганизаций в сложившейся эпидемиологической ситуации. Например, профсоюзные структуры всех уровней отказались от непервостепенных расходов, в том числе от проведения культурно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятий. Высвободившиеся средства перенаправляем в фонд помощи учреждениям здравоохранения, медикам, на материальную поддержку наиболее уязвимых категорий работников".

По состоянию на 6 июня первичные профсоюзные организации Могилевской области на оказание материальной помощи направили около Br210 тыс. Кроме того, отраслевые профсоюзы региона закупили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты почти на Br20 тыс.

По словам председателя областного объединения профсоюзов, материальная помощь оказывается медицинским учреждениям по всему региону. Только в начале июня помимо Могилева поддержку получат центральные районные больницы в Кричеве (более Br1,3 тыс.), Шклове (Br700), Чаусах (Br600), Черикове (Br400) и др. Общая сумма выплат с учетом матпомощи центрам социального обслуживания населения и домам-интернатам составит более Br19 тыс.

"Любая помощь, которая нужна больнице для работы в сложившихся эпидемиологических условиях, вызывает чувство благодарности, - отметил заместитель главного врача по медицинской части Могилевской областной больницы Леонид Соколов. - Эти деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты, которых сейчас нужно много. К примеру, на один день сотрудникам больницы необходимо около 3,5 тыс. масок. Одна маска стоит примерно рубль. То, что можно, мы приобретаем за бюджетные средства, однако своевременная помощь извне, конечно же, облегчает финансовую нагрузку и расширяет наши возможности".

Ранее для медучреждений региона были закуплены чайники, микроволновые печи, холодильник, защитные медицинские костюмы. Четырем больницам в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах переданы продуктовые наборы на сумму более Br1,5 тыс. "Профсоюзные акции для медицинских работников - благодарность за их нелегкий труд и самоотверженность в сложившейся эпидемиологической ситуации", - заключил Дмитрий Янков.-0-

Фото Олега Фойницкого