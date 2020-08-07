"Проголосовали, пока роса": комбайнеры Смолевичского района поучаствовали в избирательной кампании

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 августа 2020
Минск Малооблачно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:17 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии удвоили объем прямых иностранных инвестиций Регионы
15:11 Нормы антимонопольного закона распространяются и на деятельность адвокатов - МАРТ Экономика
15:04 Во время пандемии всем было страшно, но никто не дал слабину - медсестра Общество
15:03 Карпенко: голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа Общество
15:00 В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней - мнение Общество
14:58 Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич Общество
14:56 Бассейн на шесть дорожек открыли после реконструкции в Гомеле Регионы
14:54 Медсестра о работе в пандемию: поддержка общества и благодарность пациентов придавали сил Общество
14:53 Вспышка в цехе "Гродно Азота": работник получил ожоги Происшествия
14:53 Пинские пограничники задержали крупную партию сигарет Происшествия
14:47 Марзалюк: у нас одна страна на всех Общество
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19 Общество
14:44 Взрыв в Бейруте: власти не исключают вмешательство извне В мире
14:44 Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости Общество
14:39 Новый паспорт в 100-летний юбилей вручили ветерану войны из Гродно Регионы
14:37 Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга Общество
14:33 Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество - Светлицкая Общество
14:31 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа Общество
14:28 МАГАТЭ готово развивать сотрудничество с Беларусью Экономика
14:21 В Норильске вновь произошел разлив топлива В мире
14:15 Минское "Динамо" откроет новый сезон КХЛ матчем с "Йокеритом" Спорт
14:13 Выставка виниловых кукол четы Заверушински откроется в НЦСИ Афиша
14:12 Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году Технологии
14:10 Выставка к Международному дню молодежи открылась в НББ Культура
14:03 ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану В мире
14:02 В Могилеве микроавтобус сбил пенсионера Происшествия
14:00 Чаще всего за медиацией обращаются из-за семейных конфликтов - эксперт Общество
13:58 Минский моторный завод завершил сертификацию двигателей стандарта Stage 5 Экономика
13:52 Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина Президент
13:44 Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче 1/4 финала онлайн-турнира Кубка наций Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
07 августа 2020, 13:01

"Проголосовали, пока роса": комбайнеры Смолевичского района поучаствовали в избирательной кампании

Новости темы "Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси"
Белорусские избиратели активно голосуют досрочно - Лебедев
Равков о крикунах, разделяющих общество: вы несете людям пустой фантик от конфеты

7 августа, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Комбайнеры ОАО "Смолевичский райагросервис" досрочно проголосовали на выборах Президента в агрогородке Курково. Участники жатвы поделились с корреспондентом БЕЛТА, почему решили поучаствовать в избирательной кампании сегодня, и рассказали, какой видят Беларусь будущего.

К 10 утра, когда открывается избирательный участок в местном доме культуры, один за одним подъезжают четыре комбайна. "Решили проголосовать сегодня, поскольку поле, на котором будем работать, по пути находится, да и роса еще. Поэтому пока есть свободная минутка, решили отдать свой голос всем коллективом. Мы же до позднего вечера в полях, возвращаемся, когда закрывается избирательный участок, на 9 августа большой фронт работы, да и убирать будем в другой стороне, поэтому возможности не будет. У нас ведь каждая минута на счету сейчас", - вводит в курс дела старший комбайнер Михаил Дробов. В сельском хозяйстве уже около 15 лет, из них 12 - в ОАО "Смолевичский райагросервис". Молодой человек замечает, что сейчас в ОАО зарплата более чем достойная, выплачивают ее всегда вовремя, условия труда хорошие, техника вся отлажена. Заботятся и о жилье для работников - семье каждого комбайнера выделили дом.

"Голосую, чтобы все было стабильно хорошо, как сейчас. Верим, что со временем все будет только лучше и лучше. Мы же не жалуемся. Считаю, что в деревне жить лучше всего - здесь свободно, условия все есть для создания семьи и воспитания детей. У меня их двое - хочу, чтобы в будущем они получили достойное образование, обзавелись жильем. За их будущее и голосую", - делится Михаил Дробов.

С ним солидарны и его коллеги. Старший комбайнер Александр Жовнерик - отец двух дочек и сына. "Тоже голосую за сильную и процветающую страну, в которой живет моя семья и растут мои дети. За мирное небо над их головами, за хорошие условия для получения образования и профессии. В свою очередь буду для этого делать все, что в моих силах. В том числе считаю должным постоянно голосовать на выборах - это важно", - поделился мужчина. В этом году приятно делать выбор в кругу коллег, с которыми проводишь большую часть своего времени последние несколько месяцев, добавил он.

Голосует за позитивные преобразования своей малой родины старший комбайнер Сергей Богук. Он замечает, что Смолевичи сейчас активно развиваются, вместе с тем улучшаются и условия жизни в близлежащих деревнях. "Здорово, что город растет как спутник Минска. Расширяется трасса, ведется перекладка дорог. Недавно открылся новый торговый центр - обязательно после уборочной наведаемся туда с супругой и детьми. Голосуем именно за такие перемены к лучшему", - говорит молодой человек.

Свой голос отдает и лидер этой гонки за урожай в местном хозяйстве Сергей Колос. Торопится занять место в кабине - у него большие планы на день. В "копилке" комбайнера уже более 860 т зерна, сегодня-завтра будет долгожданная тысяча. "Урожайность в этом году прекрасная у нас - более 60 т! Пока погода стоит, только успевай собирать. Я ведь для семьи стараюсь", - объясняет передовик. Рассказывает, что живет с женой и ребенком в деревне Кривая береза, тоже в доме, который выделило хозяйство. "Очень здорово, что в начале 2000-х у нас в стране стали появляться агрогородки, начали строить типовые дома для работников сельского хозяйства - это хорошая поддержка. Наша деревня с каждым годом разрастается - потому что место очень хорошее. Молодые семьи покупают участки и строят дома, так жить становится веселее. Садик для детей есть - у меня супруга там работает и ребенок туда ходит. Поэтому мы только за, чтобы и дальше все процветало. Голосую с надеждой, что сельская местность у нас будет развиваться в будущем, за дополнительные производства и рабочие места. Все остальное зависит от нашего труда", - высказал точку зрения комбайнер. Потому дает "отмашку" коллегам: нужно в путь - роса спала, трудиться пора.

Председатель избирательной комиссии Людмила Гивойно замечает, что пик активность на участке в Курково наблюдается утром, в обеденное время и после 17 часов. "У нас в деревне распорядок жизни такой. С утра спешат после смены проголосовать животноводы, в обеденные часа подтягиваются пенсионеры, а после завершения рабочего дня активно приходит молодежь. Кстати, пожалуй, к этим выборам местное население проявляет наибольший интерес. К нашему участку относится 1 141 избиратель из Курково и близлежащих деревень - явка составляет 5%. Приняли уже более 40 заявок от пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут добраться к нам, но хотят отдать свой голос. Подготовили три выездные урны - 9 августа наши коллеги заедут к каждому желающему", - заключает она.-0-

Фото Сергея Шелега

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси голосование Смолевичи уборочная
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии удвоили объем прямых иностранных инвестиций
Фото из архива Бассейн на шесть дорожек открыли после реконструкции в Гомеле
Фото из архива Новый паспорт в 100-летний юбилей вручили ветерану войны из Гродно
В создание производства по выращиванию шампиньонов в Толочинском районе вложено около Br5 млн
Фото из архива Мингорисполком прокомментировал срыв районного мероприятия в Киевском сквере
Юный футболист Егор Губарский Новая футбольная площадка открылась в Толочинском районе
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил
Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина
Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд
Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта!
Топ-новости
Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя
Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока
Белорусские избиратели в Москве голосуют за процветающую Беларусь
Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество - Светлицкая
Карпенко: голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа
Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации
В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней - мнение
Белорусские избиратели активно голосуют досрочно - Лебедев
Организации НАН подписали экспортные контракты на $0,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТПП
Доля исполнения медиативных соглашений близка к 90% - эксперт
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.