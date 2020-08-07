"Проголосовали, пока роса": комбайнеры Смолевичского района поучаствовали в избирательной кампании

7 августа, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Комбайнеры ОАО "Смолевичский райагросервис" досрочно проголосовали на выборах Президента в агрогородке Курково. Участники жатвы поделились с корреспондентом БЕЛТА, почему решили поучаствовать в избирательной кампании сегодня, и рассказали, какой видят Беларусь будущего.

К 10 утра, когда открывается избирательный участок в местном доме культуры, один за одним подъезжают четыре комбайна. "Решили проголосовать сегодня, поскольку поле, на котором будем работать, по пути находится, да и роса еще. Поэтому пока есть свободная минутка, решили отдать свой голос всем коллективом. Мы же до позднего вечера в полях, возвращаемся, когда закрывается избирательный участок, на 9 августа большой фронт работы, да и убирать будем в другой стороне, поэтому возможности не будет. У нас ведь каждая минута на счету сейчас", - вводит в курс дела старший комбайнер Михаил Дробов. В сельском хозяйстве уже около 15 лет, из них 12 - в ОАО "Смолевичский райагросервис". Молодой человек замечает, что сейчас в ОАО зарплата более чем достойная, выплачивают ее всегда вовремя, условия труда хорошие, техника вся отлажена. Заботятся и о жилье для работников - семье каждого комбайнера выделили дом.

"Голосую, чтобы все было стабильно хорошо, как сейчас. Верим, что со временем все будет только лучше и лучше. Мы же не жалуемся. Считаю, что в деревне жить лучше всего - здесь свободно, условия все есть для создания семьи и воспитания детей. У меня их двое - хочу, чтобы в будущем они получили достойное образование, обзавелись жильем. За их будущее и голосую", - делится Михаил Дробов.

С ним солидарны и его коллеги. Старший комбайнер Александр Жовнерик - отец двух дочек и сына. "Тоже голосую за сильную и процветающую страну, в которой живет моя семья и растут мои дети. За мирное небо над их головами, за хорошие условия для получения образования и профессии. В свою очередь буду для этого делать все, что в моих силах. В том числе считаю должным постоянно голосовать на выборах - это важно", - поделился мужчина. В этом году приятно делать выбор в кругу коллег, с которыми проводишь большую часть своего времени последние несколько месяцев, добавил он.

Голосует за позитивные преобразования своей малой родины старший комбайнер Сергей Богук. Он замечает, что Смолевичи сейчас активно развиваются, вместе с тем улучшаются и условия жизни в близлежащих деревнях. "Здорово, что город растет как спутник Минска. Расширяется трасса, ведется перекладка дорог. Недавно открылся новый торговый центр - обязательно после уборочной наведаемся туда с супругой и детьми. Голосуем именно за такие перемены к лучшему", - говорит молодой человек.

Свой голос отдает и лидер этой гонки за урожай в местном хозяйстве Сергей Колос. Торопится занять место в кабине - у него большие планы на день. В "копилке" комбайнера уже более 860 т зерна, сегодня-завтра будет долгожданная тысяча. "Урожайность в этом году прекрасная у нас - более 60 т! Пока погода стоит, только успевай собирать. Я ведь для семьи стараюсь", - объясняет передовик. Рассказывает, что живет с женой и ребенком в деревне Кривая береза, тоже в доме, который выделило хозяйство. "Очень здорово, что в начале 2000-х у нас в стране стали появляться агрогородки, начали строить типовые дома для работников сельского хозяйства - это хорошая поддержка. Наша деревня с каждым годом разрастается - потому что место очень хорошее. Молодые семьи покупают участки и строят дома, так жить становится веселее. Садик для детей есть - у меня супруга там работает и ребенок туда ходит. Поэтому мы только за, чтобы и дальше все процветало. Голосую с надеждой, что сельская местность у нас будет развиваться в будущем, за дополнительные производства и рабочие места. Все остальное зависит от нашего труда", - высказал точку зрения комбайнер. Потому дает "отмашку" коллегам: нужно в путь - роса спала, трудиться пора.

Председатель избирательной комиссии Людмила Гивойно замечает, что пик активность на участке в Курково наблюдается утром, в обеденное время и после 17 часов. "У нас в деревне распорядок жизни такой. С утра спешат после смены проголосовать животноводы, в обеденные часа подтягиваются пенсионеры, а после завершения рабочего дня активно приходит молодежь. Кстати, пожалуй, к этим выборам местное население проявляет наибольший интерес. К нашему участку относится 1 141 избиратель из Курково и близлежащих деревень - явка составляет 5%. Приняли уже более 40 заявок от пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут добраться к нам, но хотят отдать свой голос. Подготовили три выездные урны - 9 августа наши коллеги заедут к каждому желающему", - заключает она.-0-

Фото Сергея Шелега