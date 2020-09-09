Программа по развитию Оршанского района в целом выполняется - Головченко

9 сентября, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Программа по развитию Оршанского района в целом выполняется. Такую оценку дал сегодня по итогам посещения ряда объектов региона премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко подчеркнул, что данный программный документ очень обширный и включает сотни мероприятий. "Не скажу, что ситуация полностью радужная. Некоторые мероприятия связаны с бюджетным финансированием, которое отличается ритмичностью. Где-то задействованы собственные средства предприятий. Там в некоторых случаях возникают проблемы из-за общей экономической ситуации. Поэтому приходится идти на корректировки. Но в целом программа выполняется неплохо", - констатировал премьер-министр. Он также обратил внимание, что достаточно большое количество объектов уже введено в этом году. Много запланировано на 2021 год. Это само по себе показательно.

Определяя ключевые задачи для района на ближайшую перспективу, Роман Головченко подчеркнул, что основная цель одна. "Надо выполнять запланированные мероприятия. По многим из них есть корректировки в связи с тем, что при верстке документа некоторые моменты не были конкретизированы. Надо уточнять, например, стоимость, актуализировать проект. Это динамичный процесс. Главное, чтобы на это хватило ресурсов", - сказал он.

Рабочая поездка премьер-министра включала посещение инфраструктурных объектов особой экономической зоны "Бремино-Орша", Оршанского мясоконсервного комбината и проведение совещания в Оршанском райисполкоме.

Вторая очередь ОЭЗ "Бремино-Орша" введена в строй Она включает второе складское здание класса А площадью 10 тыс. кв.м. Объект обладает современной складской инфраструктурой и обеспечивает оптимальные условия для быстрой обработки грузов.

Роман Головченко во время посещения промышленно-логистическогой комплекса "Бремино-Орша"

Головченко посетил Оршанский мясоконсервный комбинат

Незапланированной точкой на маршруте стал Оршанский авиаремонтный завод. "Там тоже реализуется достаточно большая программа в рамках комплексного плана. Были сложности в связи сокращением запланированных ресурсов из-за сжатия контрактов. Но мы приняли по нему решение и нашли деньги. Заехал убедиться, что все реализуется, как и было задумано", - отметил премьер-министр, касаясь посещения завода.

Головченко ознакомился с реконструкцией Оршанского авиаремонтного завода

Подводя итоги своей рабочей поездки, Роман Головченко констатировал, что она получилась достаточно насыщенной. "Здесь много объектов, которые находятся на контроле и в соответствии с указом Президента, и с программой правительства, и в целом знаковых объектов. Поэтому наша сегодняшняя цель - провести сквозной контроль, так как по многим мероприятиям уже приближаются сроки сдачи", - добавил премьер-министр. В частности, к 7 ноября должна быть введена в строй взлетно-посадочная полоса. Фактически начаться ее коммерческая эксплуатация. "Лично я планировал убедиться, насколько реализуется замысел коммерциализации объекта", - заключил Роман Головченко.-0-

Фото Александра Хитрова

Головченко заявил, что чувствует себя отлично после прививки от коронавируса Премьер-министр также сообщил, что сейчас идет плотный переговорный процесс по поводу массового использования российской вакцины.