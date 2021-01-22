Программа развития Беларуси на пятилетку отражает основные тренды в жизни общества - Кунцевич

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы отражает основные тренды в жизни общества. Такое мнение высказал сегодня во время обсуждения документа в Брестском облисполкоме заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Формируя образ Беларуси будущего, необходимо учитывать, что выросло новое поколение - более продвинутое и амбициозное, более индивидуалистическое, открытое всему миру, а оттого, быть может, и более уязвимое. Они хотят строить государство в смартфоне, активно внедряя цифровые технологии в повседневную жизнь. Для них важно видеть государство партнером, укрепляя диалог и взаимное доверие государственных институтов и общества. Хочу заметить, что эти и другие позиции отражены в предложенной программе на следующее пятилетие. Более того, объявленный Президентом Год народного единства только усилит этот тренд и позволит вовлечь в процесс выработки и реализации нужных для страны решений широкий круг неравнодушных, активных людей. Ведь единство - это не когда все думают одинаково, а когда есть общая цель, общая идея, направленная не на разрушение, а на сохранение и приумножение уже сделанного", - сказал Андрей Кунцевич.

Он напомнил приоритеты первых пятилетних программ - экспорт, жилье, продовольствие. "Нам действительно пришлось начинать с первостепенных задач: накормить людей, дать крышу над головой, сделать наши товары более конкурентоспособными. И многое из этого получилось. Сегодня производство сельхозпродукции у нас на уровне развитых стран мира, Беларусь входит в пятерку ведущих экспортеров молочных продуктов, а обеспеченность жильем на одного жителя - одна из самых высоких на постсоветском пространстве. К финишу текущей пятилетки наша страна заявила о себе в таких прорывных отраслях, как биотехнологии, IT, ядерная энергетика, космос. Все это стало возможным благодаря стратегическим решениям, которые были приняты Всебелорусским народным собранием на разных этапах развития нашего государства", - отметил замглавы Администрации Президента.

Одной из точек роста новой программы является региональное развитие. Брестская область, жители которой всегда отличались своей предприимчивостью и способностью к постоянному развитию, могут быть примером для других областей, считает Андрей Кунцевич.

"До Всебелорусского собрания осталось всего три недели, и очень важно посвятить это время активному обсуждению программы социально-экономического развития. Ведь ВНС - это не только два дня работы самого форума, не менее важны и ценны обсуждение в его преддверии, последующий анализ итогов, реализация намеченной программы действий. Поэтому, с моей точки зрения, можно считать, что Всебелорусское народное собрание уже началось", - резюмировал заместитель главы Администрации Президента.

Основные направления социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку представил министр экономики Александр Червяков. В обсуждении приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, представители руководства Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхоза и Минстройархитектуры, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Брестской области.-0-

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