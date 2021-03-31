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31 марта 2021, 11:31

Программа "Умный город" будет реализована в 2022 году в Заводском районе

Современным и технологичным планируют сделать столичный Заводской район в 2022 году через реализацию программы "Умный город". Реализация идеи сделает жизнь горожан проще, удобнее и безопаснее, а также позволит сэкономить городские средства и пространство. По какой причине для проведения программы "Умный город" выбрали именно Заводской район и как изменится жизнь его жителей после внедрения современных решений в сфере ЖКХ, строительстве и территориальном планировании, транспортной инфраструктуре, здравоохранении, образовании и других областях, корреспонденту БЕЛТА рассказал ведущий бизнес-аналитик Центра информационных технологий Мингорисполкома Иван Бутук.

Заводской район отвечает всем требованиям для реализации программы "Умный город"

Внедрение программы в жизнь города или района - сложный и длительный процесс. Ее реализация требует учета особенностей местности, определенного уровня подготовки специалистов к информатизации процессов в разных сферах и других факторов, определяющих успешное внедрение автоматизированных систем. "В первую очередь трудности возникают с подготовкой кадров, которые могут использовать умные технологии как инструмент для повышения производительности и эффективности сферы. При анализе работы разных административных территорий мы увидели, что в Заводском районе сотрудники ЖКХ и других служб жизнеобеспечения населения не боятся цифровой трансформации привычных для себя процессов, что, безусловно, большой плюс для реализации проекта", - рассказал Иван Бутук.

Изношенный жилой фонд Заводского района также стал определяющим для реализации программы. "После осуществления проекта проведем мониторинг. На контрасте одного из старейших районов столицы и внедренных в нем современных технологий увидим эффект "до и после", а также проанализируем, как сегодня обстоит дело с повышением энергоэффективности зданий, где проведен капитальный ремонт", - отметил ведущий бизнес-аналитик.

Картографические сервисы и каталог платных бытовых услуг

В первую очередь КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" приступит к инвентаризации жилищно-коммунального хозяйства. Так, на платформе ГИС ЖКХ запланировано развитие многих модулей, но пока в приоритете стоит оцифровка абсолютно всех данных, которые есть в базе. Это позволит избавить работников ЖЭУ от бумажных носителей, освободив время для решения более приоритетных вопросов по благоустройству территории и оказанию населению различных услуг.

Второй этап работы со сферой жилищно-коммунального хозяйства заключается в автоматизации снятия данных с датчиков. Здесь центр информационных технологий работает над развитием модуля IoT - концепция интернета вещей позволяет объединить различную технику и управлять ей через одно устройство. При появлении этого модуля жители района смогут автоматизировать и упростить процессы подачи данных, например, по потребляемой воде или электроэнергии.

Также планируется внедрение продукта для ЖКХ - АИС "ДомУчет", который позволит наладить быструю связь между жильцами и управляющими организациями. "Большое количество проектов, которые запланированы в жилищно-коммунальной сфере, основываются на том, что в ней необходимо навести порядок. Пока в этом направлении имеется немало проблем. Например, есть вопросы по части применения технологических карт в работе ЖЭУ. Цифровизация поможет сделать все понятным и единообразным, оптимизирует процессы и создаст общую структуру данных, которая в будущем позволит провести комплексный анализ проблемы при ее выявлении. Это облегчит работу как работникам сферы, так и жителям района", - рассказал Иван Бутук.

Наряду с этим реализация проекта в перспективе поможет горожанам обеспечить современный способ коммуникаций не только с ЖКХ, но и с учреждениями здравоохранения, образования и даже с индивидуальными предпринимателями. "К наиболее масштабным и примечательным решениям, которые внедрят в Заводском районе, относится каталог платных товаров и бытовых услуг. Соберем разные сервисы в одном приложении, чтобы население быстро смогло вызвать на дом, например, сантехника или службу клининга. Также появятся и многочисленные картографические сервисы, позволяющие гражданам получать информацию о том, за кем закреплена та или иная территория, - отметил ведущий бизнес-аналитик. - Кроме этого, сделаем акцент на создании сервисов для пенсионеров и людей преклонного возраста, чтобы они тоже могли получать многие услуги в цифровом формате".

Горожане смогут контролировать процессы и принимать решения по благоустройству территории

Программа "Умный город" включает в себя реализацию множества проектов, которые по большей части направлены именно на улучшение жизни горожан. Их внедрение позволит сделать город или район более открытым, удобным и экономным для людей. "Наведение порядка и приведение к единообразию всех бизнес-процессов поможет лучше планировать и выявлять проблемы там, где они кажутся несущественными или попросту скрыты от глаз, что зачастую приводит к авариям. Все подобные случаи ведут к потере денег и репутационным издержкам. Важно, чтобы работа велась на упреждение, но человеку сложно постоянно выполнять монотонные процессы, поэтому во многих странах для этого применяют цифровые системы. Благодаря обработке и анализу больших массивов накопленной информации при помощи таких систем легче понять, откуда взялась проблема, и соответственно приходить к ее решению быстро и качественно", - рассказал Иван Бутук.

По словам ведущего бизнес-аналитика, реализация программы в Заводском районе позволит его жителям экономить время при взаимодействии с многими службами, поможет быстрее решать бытовые проблемы и сделает их частью системы контроля и принятия решений о благоустройстве.

Марина ШАФРАН,

БЕЛТА.-0-

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