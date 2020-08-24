24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывается в Минске. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

В документе будут определены площадки для строительства многоквартирного жилья, а также будет решен вопрос с территориями, где планируется снос существующей усадебной или малоэтажной застройки. Предполагается, что полностью программа будет сформирована в течение ближайшего месяца.

"Существенная часть обращений граждан связана с вопросами сноса частного сектора: будет ли он и когда. Многие жители усадеб живут в напряжении уже продолжительное время, не зная точных перспектив. Поэтому нужна четкая стратегия на ближайшее десятилетие, надо четко определить, кто пойдет под снос, а кто нет, чтобы разрешить собственникам сохраняемых на этот период домов заниматься реконструкцией своего жилья", - пояснил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Что касается ближайших планов, то, по информации местных органов власти, в течение следующего и нескольких последующих лет жилищное строительство будет сконцентрировано в Смолевичах, Соколе, Чижовке, в районе улицы Ангарской, на территории бывшей деревни Сухарево. Также в нынешнем году начнется освоение еще одной новой площадки - территории Санкт-Петербургского квартала.-0-