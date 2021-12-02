Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 декабря 2021
Минск Переменная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:13 Белорусские фристайлисты остались без наград этапа Кубка мира в Финляндии Спорт
21:06 Макей провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Политика
21:03 Программист, будущий медик, пенсионерка: в Гомеле выбрали лучших волонтеров Красного Креста Регионы
20:53 Гродненец задержан за сбыт марихуаны Происшествия
20:49 Футболисты "Славии" добились победы над "Крумкачамi" в первом переходном матче Спорт
20:46 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" выиграли второй матч подряд в EWBL Спорт
20:40 Мясникович призвал страны ЕАЭС к созданию совместных компаний и проектному финансированию Экономика
20:36 Улица у штаб-квартиры ООН оцеплена из-за вооруженного мужчины В мире
20:18 Заявление МИД: цель лицемерной санкционной политики - экономически удушить Беларусь, максимально ухудшить жизнь белорусов Политика
20:14 Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде Спорт
20:12 Равков: Беларусь готова решать миграционный кризис с партнерами, отложив политические разногласия Политика
20:07 Равков: политика ЕС в отношении Беларуси - это бездумное навешивание ярлыков, давление и шантаж Политика
19:56 Равков: ситуация с мигрантами на границе возникла не по вине и не с участием Беларуси Общество
19:33 Карпенко: профессиональное образование требует современных научных подходов к его организации Общество
19:29 В Гомельской области с начала пандемии Красный Крест оказал помощь на более чем Br1 млн Регионы
19:23 Беларусь и Астраханская область подписали план совместных действий на 2022-2024 годы Экономика
19:10 Макей на СМИД ОБСЕ: под давлением и принуждением проблемы решаться не будут Политика
19:09 Макей: западные партнеры обучают Беларусь "идеальной" демократии, а сами предпочитают "для домашнего пользования" Политика
19:08 Макей: те, кто требует удушения своего народа через разрушительные санкции, никогда не будут востребованы в этой стране Политика
19:04 Макей: под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси наращивается военный потенциал НАТО Политика
19:04 Макей: кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствует возведение новых заграждений Политика
18:57 БРСМ и Институт повышения квалификации СК заключили соглашение о сотрудничестве Общество
18:54 Совет ЕЭК поддержал перенос ввода техрегламента ЕАЭС на алкоголь на 2024 год Экономика
18:51 Центр творчества Могилевского района начинает новогодние мастер-классы для школьников Регионы
18:48 ГАИ Минской области 3-6 декабря отработает автодорогу Р43 Регионы
18:35 Меркель: в Германии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 В мире
18:33 Минсвязи Беларуси призвало партнеров по ЕАЭС в вопросах цифровизации двигаться синхронно Общество
18:32 Совет ЕЭК определил процедуру выдачи предупреждения для устранения нарушений правил конкуренции Экономика
18:30 Лукашенко высказался о приватизации госпредприятий Беларуси на примере МАЗа и КАМАЗа Президент
18:21 Информпродукция еще одного Telegram-канала признана экстремистской Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
02 декабря 2021, 21:03

Программист, будущий медик, пенсионерка: в Гомеле выбрали лучших волонтеров Красного Креста

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста подвели итоги конкурса "Волонтер года - 2021", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя областного волонтерского совета БОКК Федора Зубенко, в регионе более 2,1 тыс. волонтеров, из них 1,5 тыс. - молодежь. Активно подключаются к добрым делам и гомельчане золотого возраста.

В эти дни волонтеры продолжают помогать жителям области, медицинским и социальным учреждениям в условиях пандемии. Термометрия, доставка продуктов, медикаментов и рецептов из поликлиник одиноким гражданам, работа колл-центра, информационная кампания по вакцинации - первостепенные задачи. Мобилизовать силы потребовала ситуация на белорусско-польской границе.

"Волонтеры - скромные люди. На конкурс было подано около 50 заявок. Экспертная комиссия оценивала вклад каждого волонтера, изучала, чем они живут. В итоге были определены лучшие из лучших", - рассказал Федор Зубенко.

Лучшим по помощи уязвимым людям стала Ольга Андерш из Рогачевского района, по распространению знаний о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца - Ирина Голубцова из Гомеля. В номинации "Волонтер-помощник председателя районной организации БОКК" победила Зинаида Тихомирова из Речицкого района, а в номинации "Лидер года" - командир волонтерского отряда "Седьмое небо" (ОАО "ГЗЛиН") Иван Дусенок.

Лучший волонтер года по помощи учреждениям здравоохранения - Дмитрий Прахоцкий, по обучению населения навыкам первой помощи - Инесса Шульга, по профилактической работе среди населения - волонтерская группа "Доброе сердце" под руководством Светланы Задорожнюк (Гомель). Лучшая волонтерская группа года - "Стиль" под руководством Ирины Коледы из Лоевского района. За волонтерский дебют года отмечена Оксана Болотянова из Гомеля. В номинации "Волонтер года команды реагирования на чрезвычайные ситуации" отмечена Алина Домасевич из Гомеля. Волонтером года по привлечению средств и партнеров (фандрейзинговая деятельность) признана Татьяна Матросова из Гомеля - представительница волонтеров золотого возраста. Волонтером года онлайн по итогам интернет-голосования стала Дарья Ядренцева (Буда-Кошелевский район).

Экспертная комиссия отметила волонтерскую инициативу гомельчанки Марины Костяной. Она работает программистом на "Гомсельмаше". Понимая нагрузку на врачей и медперсонал в пандемию, она предложила свою помощь одной из поликлиник. "В колл-центре работала одна девушка - помощник врача. Ей необходимо было собирать данные о заболевших COVID-19, контактах первого уровня. Я же помогала аккумулировать информацию и заносила в базы данных. Загрузка такая, что у работников поликлиники несколько недель не было выходных. Вдвоем все получалось оперативнее. Для меня было высшей благодарностью видеть, как радуется работник поликлиники, когда однажды ей удалось закончить на пару часов раньше обычного", - поделилась Марина Костяная. Кроме того, на комбинате общественного питания предприятия готовили небольшие сюрпризы для медработников из "красной зоны". Готовили и доставляли в учреждения здравоохранения торты и пирожные. После рабочей смены врачи и медперсонал могли позволить себе небольшую вкусную паузу.

Волонтером года по профилактике COVID-19 назван учащийся Гомельского государственного медицинского колледжа Максим Селиванов. Молодой человек подключился к волонтерскому движению еще со школы, в колледже продолжил. Будущий медик внес свой вклад в борьбу с COVID-19. Занимался доставкой продуктов и рецептов одиноким гомельчанам, помогал проводить термометрию в поликлиниках. Также разрабатывал листовки по профилактике коронавируса. Молодой человек фонтанирует идеями, которые, надеется, удастся реализовать.

"Гомельчане очень отзывчивы. Зачастую жители региона, которые получили поддержку от волонтеров, сами интересуются, чем могут помочь. Сначала они становятся нашими бенефициарами, а потом включаются в волонтерскую деятельность. Волонтером может стать каждый человек, который хочет помогать другим. Направлений у нас очень много, и все разные", - резюмировал Федор Зубенко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БОКК Гомель помощь
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Гомельской области с начала пандемии Красный Крест оказал помощь на более чем Br1 млн
Центр творчества Могилевского района начинает новогодние мастер-классы для школьников
Фото из архива ГАИ Минской области 3-6 декабря отработает автодорогу Р43
Фото из архива Питомник "Сад мечты" создадут по инициативе жителей Витебского района
Фото из архива КГК Гомельской области запустил интернет-опрос о качестве питания в школах
Фото из архива Могилевская и Согдийская области намерены укреплять деловое взаимодействие предприятий
Главное
Во время встречи Лукашенко: отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно
"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции
Головченко: Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России
Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Топ-новости
Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции
Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом "За личное мужество"
"Последнее зерно отдадим". Лукашенко о близких отношениях с Россией и ее регионами
Лукашенко заявил о подготовке учений с Россией на белорусско-украинской границе
Заявление МИД: цель лицемерной санкционной политики - экономически удушить Беларусь, максимально ухудшить жизнь белорусов
Кочанова: между Беларусью и Россией не просто крепкая дружба, а братские отношения
Беларусь выступает за разрешение миграционного кризиса путем сотрудничества всех заинтересованных сторон
Пиневич: очередная волна коронавируса идет на спад
Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС
ГТК: если сопредельные страны не примут меры, ситуация с очередями фур на границе усугубится
Факты и свидетельства: книгу о преступлении Польши и Литвы против беженцев презентовали в Минске
Богданов: белорусские аграрии не боятся никаких санкций - у нас своя земля, техника и рынки сбыта
"Невозможное возможно": Алексей Талай о том, как он меняет жизни людей
Анна Сола выиграла бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Швеции
Петришенко: в Беларуси действует многоуровневая система поддержки инвалидов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.