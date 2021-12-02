Программист, будущий медик, пенсионерка: в Гомеле выбрали лучших волонтеров Красного Креста

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста подвели итоги конкурса "Волонтер года - 2021", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя областного волонтерского совета БОКК Федора Зубенко, в регионе более 2,1 тыс. волонтеров, из них 1,5 тыс. - молодежь. Активно подключаются к добрым делам и гомельчане золотого возраста.

В эти дни волонтеры продолжают помогать жителям области, медицинским и социальным учреждениям в условиях пандемии. Термометрия, доставка продуктов, медикаментов и рецептов из поликлиник одиноким гражданам, работа колл-центра, информационная кампания по вакцинации - первостепенные задачи. Мобилизовать силы потребовала ситуация на белорусско-польской границе.

"Волонтеры - скромные люди. На конкурс было подано около 50 заявок. Экспертная комиссия оценивала вклад каждого волонтера, изучала, чем они живут. В итоге были определены лучшие из лучших", - рассказал Федор Зубенко.

Лучшим по помощи уязвимым людям стала Ольга Андерш из Рогачевского района, по распространению знаний о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца - Ирина Голубцова из Гомеля. В номинации "Волонтер-помощник председателя районной организации БОКК" победила Зинаида Тихомирова из Речицкого района, а в номинации "Лидер года" - командир волонтерского отряда "Седьмое небо" (ОАО "ГЗЛиН") Иван Дусенок.

Лучший волонтер года по помощи учреждениям здравоохранения - Дмитрий Прахоцкий, по обучению населения навыкам первой помощи - Инесса Шульга, по профилактической работе среди населения - волонтерская группа "Доброе сердце" под руководством Светланы Задорожнюк (Гомель). Лучшая волонтерская группа года - "Стиль" под руководством Ирины Коледы из Лоевского района. За волонтерский дебют года отмечена Оксана Болотянова из Гомеля. В номинации "Волонтер года команды реагирования на чрезвычайные ситуации" отмечена Алина Домасевич из Гомеля. Волонтером года по привлечению средств и партнеров (фандрейзинговая деятельность) признана Татьяна Матросова из Гомеля - представительница волонтеров золотого возраста. Волонтером года онлайн по итогам интернет-голосования стала Дарья Ядренцева (Буда-Кошелевский район).

Экспертная комиссия отметила волонтерскую инициативу гомельчанки Марины Костяной. Она работает программистом на "Гомсельмаше". Понимая нагрузку на врачей и медперсонал в пандемию, она предложила свою помощь одной из поликлиник. "В колл-центре работала одна девушка - помощник врача. Ей необходимо было собирать данные о заболевших COVID-19, контактах первого уровня. Я же помогала аккумулировать информацию и заносила в базы данных. Загрузка такая, что у работников поликлиники несколько недель не было выходных. Вдвоем все получалось оперативнее. Для меня было высшей благодарностью видеть, как радуется работник поликлиники, когда однажды ей удалось закончить на пару часов раньше обычного", - поделилась Марина Костяная. Кроме того, на комбинате общественного питания предприятия готовили небольшие сюрпризы для медработников из "красной зоны". Готовили и доставляли в учреждения здравоохранения торты и пирожные. После рабочей смены врачи и медперсонал могли позволить себе небольшую вкусную паузу.

Волонтером года по профилактике COVID-19 назван учащийся Гомельского государственного медицинского колледжа Максим Селиванов. Молодой человек подключился к волонтерскому движению еще со школы, в колледже продолжил. Будущий медик внес свой вклад в борьбу с COVID-19. Занимался доставкой продуктов и рецептов одиноким гомельчанам, помогал проводить термометрию в поликлиниках. Также разрабатывал листовки по профилактике коронавируса. Молодой человек фонтанирует идеями, которые, надеется, удастся реализовать.

"Гомельчане очень отзывчивы. Зачастую жители региона, которые получили поддержку от волонтеров, сами интересуются, чем могут помочь. Сначала они становятся нашими бенефициарами, а потом включаются в волонтерскую деятельность. Волонтером может стать каждый человек, который хочет помогать другим. Направлений у нас очень много, и все разные", - резюмировал Федор Зубенко.-0-