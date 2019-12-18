Программу по дистанционному обучению инвалидов реализуют в Могилеве

18 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Программу по дистанционному обучению людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата реализуют в Могилевском государственном экономическом профессионально-техническом колледже. Такой формат обучения впервые используется в Беларуси, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по учебной части Галина Купцова.

"На базе нашего колледжа с этого учебного года работает экспериментальный проект по дистанционному обучению людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, - отметила замдиректора. - В группе восемь человек: от 18 до 40 лет с разными физическими возможностями. Для занятий были разработаны индивидуальные планы и методики. Это игры, презентации, творческие задания и многое другое".

По словам Галины Купцовой, дистанционное обучение - процесс гибкий. Есть возможность подстраиваться под человека. Кто-то может сидеть долго за компьютером, другому необходимы перерывы. По расписанию каждый день три пары. В плане успеваемости дистанционная группа не отстает от обычных: средний бал - 7,3.

Полученная квалификация позволит выпускникам работать удаленно: обрабатывать разнообразную информацию, работать с электронными таблицами, текстовыми процессорами и графическими программами, обеспечивать полноценное функционирование компьютерной системы.

"Уже сейчас многие из учащихся высказывают желание продолжить обучение. Однако пока в Беларуси нет нормативных документов, регулирующих такую форму обучения. В конце учебного года мы подведем итоги проекта, после этого будем рассматривать дальнейшие пути развития дистанционного обучения. Среди людей с ограниченными возможностями много талантливых. И наша задача дать им возможность оставаться в обществе и реализовывать свой потенциал", - подытожила заместитель директора.

Если экспериментальный проект по итогам учебного года будет успешным, его планируют распространить в других образовательных учреждениях страны.-0-