Программу по энергоэффективности реализуют во Дворце Потемкина в Кричеве

31 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Программу по энергоэффективности реализуют во Дворце Потемкина. Об этом БЕЛТА рассказал директор исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

Сейчас проект "Дворцово-парковый ансамбль: территория эко-туризма и чистой экологии" подходит к концу. Полностью заменили источники света в парке, продолжается замена лампочек в здании.

"Программа по энергоэффективности - это наша проектная деятельность. Мы разрабатываем какие-то идеи, ищем поддержку и помощь. Так, музей выиграл грант Глобального экологического фонда, мы получили $50 тыс. А весь бюджет проекта - $100 тыс. Он обширный и связан не только с дворцом и парком, но и с котельной, которая обогревает музей и ближайшие дома", - поделился Владимир Мищенко.

В местную котельную был закуплен современный котел стоимостью Br27 тыс. Для его работы необходимо меньше топлива, а его теплоотдача - больше. С появлением нового котла снизилось и количество выбросов в атмосферу. Замена источников света в парке у музея уже сейчас дает экономию Br600-700 в месяц. И это только внешнее освещение. Продолжается замена лампочек в самом здании.

"Стараемся идти в ногу со временем. Вопросы сохранения экологии и экономии электроэнергии остро стоят во всем мире. Мы проводим работу не только в самом музее. Сотрудники разработали буклеты на экологическую тематику. Рассказываем посетителям, что внести свой вклад в развитие экологии совсем несложно. И стараемся не только говорить, но и демонстрировать на собственном примере. На первый взгляд может показаться, что дворец и котельная не имеют ничего общего. Но ведь именно она дает нам тепло. И благодаря стараниям сотрудников музея, программа по энергоэффективности затронула и котельную", - отметил Владимир Мищенко.

Всего во дворце установлено 1160 лампочек. Большая часть из них энергосберегающие. Завершатся работы по замене всех источников освещения в начале 2020 года.-0-