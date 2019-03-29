Программу по ранней диагностике опухолей головы и шеи планируют разработать в Беларуси

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Программу по ранней диагностике опухолей головы и шеи планируют разработать и реализовать в Беларуси. Об этом сегодня сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте сегодня проходит областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы ранней диагностики опухолей визуальных локализаций головы и шеи: проблемы и перспективы". Мероприятие проводится в рамках выездного заседания Белорусского общества онкологов при участии кафедры онкологии БелМАПО. В работе конференции принимают участие ведущие специалисты страны, а также представители учреждений здравоохранения Брестской области - хирурги-онкологи, оториноларингологи, стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи, врачи общей практики. По словам организаторов, целью такой учебы является повышение информированности работников первичного звена для раннего выявления опухолей и эффективной диспансеризации предопухолевых заболеваний.

"Все болезни лечатся, если они выявлены на ранней стадии. Опухоли головы и шеи являются как раз теми локализациями, которые доступны для осмотра. С одной стороны их проще всего выявить, с другой - сложнее лечить, потому что зачастую пациенты обращаются слишком поздно. Этим мероприятием мы хотим обратить внимание не только врачей разных специальностей, но и наших пациентов на то, что лучше обратиться с проблемой раньше. Мы планируем в последующем осуществлять большую скрининговую программу по ранней диагностике опухолей головы и шеи, которая начнется с Брестской области", - отметила Людмила Макарина-Кибак.

Ежегодно в Беларуси регистрируется до 50 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Наибольший прирост заболеваемости происходит, как правило, после 60 лет. "По некоторым локализациям количество пациентов с запущенными опухолями достигает 90%, когда специальное лечение применить сложно. Мы хотим повысить онконастороженность врачей различного профиля", - пояснила заведующая лабораторией онкопатологии центральной нервной системы с группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова Жанна Колядич.

Пациентам врачи советуют преодолеть страх перед онкологическим заболеванием и своевременно обращаться за медицинской помощью. Тем более когда речь идет об опухолях визуальных локализаций, которые можно увидеть и прощупать, не прибегая к каким-то сложным техникам. "Нужно обращать внимание на изменения кожных покровов. Каждый может заметить появление каких-то язв, узловых, пигментных образований. Если они не заживают в течение двух недель, увеличиваются в размере, надо обращаться к врачу. То же касается и полости рта, появления немотивированного кашля. Это не значит, что обязательно выявится онкологическое заболевание. Но если оно будет вовремя замечено, то можно провести хорошее лечение с хорошими результатами", - сказал заведующий кафедрой онкологии БелМАПО Александр Жуковец.

Подобные научно-практические конференции пройдут во всех областных центрах страны.-0-