Программу реабилитации для перенесших COVID-19 разработали в санатории под Брестом

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Программу реабилитации для перенесших COVID-19 отдыхающих разработали в унитарном предприятии "АСБ Санаторий Солнечный" в Брестском районе. С методиками восстановления и бывшими пациентами сегодня во время пресс-тура ознакомились журналисты региональных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Реабилитационную программу лечения после коронавирусной инфекции в "Солнечном" реализуют с ноября прошлого года. За это время здесь уже успели восстановиться около 100 бывших пациентов из разных областей Беларуси. Большинство из них - работники ОАО "АСБ Беларусбанк". Курс лечения составляет от 7 до 14 дней и основан на рекомендациях Министерства здравоохранения. Цель реабилитации - восстановление сил организма, иммунитета, предупреждение развития фиброза легких после перенесенных пневмоний, уменьшение уровня стресса пациентов.

"У нас разработаны разные методики в зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания. За основу мы брали только официальные протоколы Минздрава. Дополнительно включили в программу гирудотерапию - лечение с помощью пиявок. Они вырабатывают такое вещество как гирудин, которое препятствует свертыванию крови. Это очень важно для профилактики тромбообразования - побочного эффекта COVID-19, а также частичного снижения медикаментозной нагрузки", - пояснила директор санатория Алла Добриянец.

Процедура, по ее словам, очень востребована у отдыхающих. Всего же в путевку входит примерно два десятка медицинских услуг и процедур: дието- и фитотерапия, лечебная физкультура (в том числе дыхательная гимнастика на свежем воздухе и аквааэробика в бассейне), занятия на тренажерах (позволяют восстановить двигательную функцию межреберных мышц и грудной клетки, улучшить кровообращение), водолечение, ингаляции, электро- и теплолечение. Кроме этого, есть "Реабокс" (сухие углекислые ванны), спелеотерапия, массаж, групповые или индивидуальные занятия с психологом.

Управляющая Гомельским отделением областного управления Беларусбанка Елена Придвижкина в "Солнечном" уже 11-й день. В ноябре она перенесла коронавирусную инфекцию, которая осложнилась двусторонней пневмонией легких. Впереди у нее еще неделя реабилитации, но эффект уже и сегодня вполне ощутимый. "Легче стало дышать, стабилизировалось состояние, энергии прибавилось. Процедуры очень эффективно влияют на организм. Дополнительно я еще проходила иглоукалывание. Сокотерапия мне очень понравилась - здесь каждый день дают свежевыжатые соки. Травяные сборы, кислородные коктейли - лечение получаем в полном объеме", - поделилась впечатлениями гомельчанка.

Брестчанка Татьяна Кулик приехала в "Солнечный" с тремя детьми. Все они практически в одно время переболели COVID-19, к счастью - в легкой форме, обошлось без пневмоний. "Узнала про реабилитационную программу в санатории. Тем более для работников Беларусбанка действуют скидки - они помогли всей семьей сюда приехать. Мы тут только пятый день, но уже ощущения другие. Во всяком случае ребенка на санки могу посадить без одышки. Мне нравится, что программу оздоровления здесь разрабатывают индивидуально под каждого клиента", - отметила многодетная мама.-0-

Татьяна Кулик на реабилитации в санатории "Солнечный"

Фото Вадима Якубёнка