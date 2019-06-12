Программу сохранения здоровья учеников внедрят во всех школах Минска в 2020 году

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная программа по профилактике сколиоза, проблем со зрением будет внедрена во всех столичных школах в 2020 году. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа профилактики школьно обусловленной патологии прошла апробацию на базе Ленинского района в прошлом году. Это предупреждение нарушений осанки, сколиозов, заболеваний глаз. В результате мы получили снижение заболеваемости: по опорно-двигательному аппарату - на 3%, заболеваниям глаз - на 1,5%. В этом году программа будет внедряться в остальных районах. Рассчитываем, что во всех школах Минска она появится в 2020 году", - рассказала Светлана Манышева.

Программа является результатом межведомственной работы совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома, родительскими комитетами. Она включает комплекс мероприятий - это и физкультминутки на уроках, и разминки на переменах (с использованием специально разработанных комплексов). Основы этих методик разъясняются родителям, чтобы они также закрепляли эффект дома с детьми.

В целом в учреждениях здравоохранения Минска обслуживаются более 367,3 тыс. детей. Благодаря внедрению современных технологий, созданию городских специализированных центров, развитию репродуктивных технологий и неонатальной хирургии показатель младенческой смертности сохраняется на низком уровне, повысилась выживаемость детей, рожденных с экстремально низким весом. Заболеваемость детей снизилась за прошлый год почти на 3%. Первую и вторую группы здоровья имеют 84% детей, третью (с хроническими заболеваниями) - 13,8%.

Светлана Малышева также поделилась ближайшими планами по совершенствованию медицинской базы. Это открытие второго этапа выхаживания на базе 1-й клинической больницы, кабинета раннего вмешательства на базе 6-й детской поликлиники, отделения по реабилитации 3-й городской клинической больницы для детей с заболеваниями нервной системы.

Как значимое достижение специалист отметила то, что в этом году количество маленьких минчан с сахарным диабетом, которые смогут оздоровиться летом в сопровождении своих родителей, увеличилось более чем в два раза - с 40 до 90 человек.-0-