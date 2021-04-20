Программы для молодежи запустят на "Танцевальной веранде" в минском парке с 7 мая

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном парке Челюскинцев с 7 мая планируется запустить программу вечеринок на открытом воздухе для молодежи - на площадке "Танцевальной веранды". Об этом сообщила сегодня журналистам начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Лидия Вежновец на пресс-конференции "Открытие паркового сезона - 2021. Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.

"Танцевальная веранда" в парке Челюскинцев в 2018 году была обновлена и сегодня пользуется популярностью у людей старшего поколения. "У нас есть и люди, которым под 90 лет. А самому пожилому посетителю в прошлом году был 101 год. Мы рады, что даже в такое непростое время нас посещают и могут на открытом воздухе потанцевать", - сказала Лидия Вежновец.

Первая танцевальная программа в этом году состоялась 17 апреля. "В субботу у нас было 150 человек, в воскресенье - 270. Погода прекрасная - хочется потанцевать, музыка приятная", - добавила Лидия Вежновец. Она напомнила, что такие вечера для старшего поколения проходят по выходным с четырех часов. Но теперь возможности этой площадки решили использовать в большем объеме.

"Начиная с 7 мая будем проводить программы и для молодежи - как мы думаем, с 25 лет. И предлагаем в вечернее время, с 19.00 до 21.30, приходить не только молодежи свободной, но и семейным молодым парам. Многие, поженившись, наверняка хотят побыть вместе, где-то потанцевать, романтично провести время", - пояснила суть инициативы Лидия Вежновец.-0-