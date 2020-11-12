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12 ноября 2020, 17:54

Программы образования, отсрочка от армии - какие мнения звучали на диалоговой площадке в Минске

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев
Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди актуальных вопросов общественно-политического устройства Беларуси есть большой блок молодежной политики. Темы социальной поддержки молодежи, воспитания и обучения на разных уровнях, построения всей работы в этой сфере обсудили участники диалоговой площадки в БГУ, на которой присутствовал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил модератор встречи - декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин, - формат дискуссии максимально свободный. А для того, чтобы она была еще и плодотворной, участвуют в беседе не только депутаты, представители различных сфер и отраслей жизни страны, общественных объединений, но и молодежь самых разных интересов и мнений - от лидеров БРСМ и студенческого самоуправления столичных вузов до активистов с оппозиционными взглядами.

Во время заседания
Во время заседания

Председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич считает, что молодежный парламентаризм как раз являет собой успешную форму взаимодействия власти и молодежи. И площадка совета может успешно дополнить работу диалоговых площадок. Особенно в столице, где 136 тыс. студентов. "В Минске должны состояться перевыборы в очередной созыв в Молодежную палату при горсовете. Почему бы не использовать этот механизм для включения людей с альтернативной точкой зрения в диалог? Это хорошая дискуссионная площадка для Минска. И на уровне областей можно использовать такие каналы коммуникации, - предложил он. - Это способ вовлечь тех же студенческих лидеров мнений в конструктивный диалог для развития Беларуси".

На диалоговой площадке прозвучали мнения и носителей альтернативных точек зрения. Студентка 4-го курса факультета философии и социальных наук БГУ Анна Иванова обозначила проблему, которая волнует многих ее друзей, - невозможность получения второй отсрочки от армии при обучении в магистратуре. Девушка также сомневается в том, есть ли необходимость в обязательной службе в армии. Она полагает, что молодые люди чаще возвращаются из армии оторванными от жизни, тем более в современном технологичном и быстро меняющемся мире. Ей возразил член совета Республики, заместитель начальника управления воспитательной работы с молодежью Республиканского института высшей школы Андрей Беляков, который подчеркнул, что армию нельзя рассматривать только в контексте молодежной политики, воспитания патриотизма. Это еще и вопрос национальной безопасности.

Второй вопрос, который обозначила Анна Иванова, - необходимость изменить подходы в образовании, как школьном, так и высшем. Для студентов актуальна возможность формировать учебный план с учетом их будущей профессии, отвести больше времени на практику. А в школе, полагает девушка, нужно уделять больше внимания формированию критического, творческого мышления, способности к анализу, давать больше поисковых, исследовательских задач. Другие участники дискуссии высказались за то, что база в школе нужна, без нее не будет основы для критического мышления, которое должно быть еще и конструктивным.

Тема взаимодействия школы, родителей и учеников, обеспечения преемственности традиций образования от школы к вузу очень сложная, сегодня она уже перешла в категорию проблем социологии, согласились участники. Резкие движения здесь опасны, нужна грамотная долгосрочная стратегия.

Вадим Гигин
Вадим Гигин

Вадим Гигин подытожил важный момент: озвученные проблемы уже поднимались на диалоговых площадках, связанных с развитием молодежной политики, что говорит об актуальности этих вопросов в молодежной среде с разными взглядами.

Это подтвердил и магистрант факультета философии и социальных наук Егор Подоляк, который участвовал в обсуждениях на диалоговых площадках на базе Белорусского государственного педагогического университета. По его словам, темы можно объединить в три блока: социальная защищенность, формы работы с молодежью, организация молодежной политики и координирующий орган этой работы. "Это и решение жилищного вопроса для молодежи, и отсрочка от армии, и прочие. Во время обсуждений выработаны некоторые предложения, которые будут внесены на рассмотрение для проекта изменений в Конституцию. Например, выделение земельных участков для строительства жилья для молодежи, социальные кредиты на строительство, доработка системы призыва в армию. Много дебатов было на тему того, каким должен быть координирующий молодежную политику орган. Предложений было много - от омбудсмена, уполномоченного по делам молодежи, до молодежного центра", - рассказал Егор Подоляк.

К слову, к однозначному ответу, нужен ли какой-то отдельный государственный орган (в Минске - в структуре горисполкома), который бы занимался исключительно молодежной политикой, участники дискуссии в БГУ не пришли. Член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич считает, что в этом вопросе нужно избегать бюрократизма. "Если вводить государственный орган, то под какую-то конкретную программу", - сказал он. И добавил, что имеет в виду уже разработанную стратегию "Молодежь Беларуси - 2030", под которую необходим план действий и координирующий орган.

Поднимался на встрече и вопрос расширения возрастных рамок для категории "молодежь" в Беларуси. Причем, не только в контексте увеличения верхней границы. "Надо и нижний возраст смотреть. У нас молодежь - от 14 лет. Но зачастую мы сегодня вынуждены исправлять те проблемы, которые сформировались чуть раньше", - отметил Вадим Гигин.-0-

Фото Максима Гучека

Во время заседания
Во время заседания
Владимир Кухарев
Владимир Кухарев
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