Проходка первого тоннеля между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" завершена

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" завершил проходку первого тоннеля третьей линии от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода". Специалисты приступили к демонтажу оборудования, передает корреспондент БЕЛТА.

После этого комплекс перевезут снова в район вокзала, ориентировочно в июне начнется прокладка параллельного тоннеля.

Всего "Алеся" с момента запуска прошла около 3,8 км под землей.

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