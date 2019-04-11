Проходка первого тоннеля между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" завершена

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" завершил проходку первого тоннеля третьей линии от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода". Специалисты приступили к демонтажу оборудования, передает корреспондент БЕЛТА.
После этого комплекс перевезут снова в район вокзала, ориентировочно в июне начнется прокладка параллельного тоннеля.
Всего "Алеся" с момента запуска прошла около 3,8 км под землей.
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