Происходящие в Минске события иногда направлены на раскачивание ситуации - Караев

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящие в Минске события иногда направлены на раскачивание ситуации. Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

"События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и каких-то выражений несогласия с какими-то действиями власти таится огромная опасность. Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних, непричастных к этому и не желающих в этом участвовать людей", - сказал министр.

"Своим местом проведения лже-пикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи", - добавил Юрий Караев.

Он отметил, что когда сотрудники правоохранительных органов пытаются свернуть незаконное массовое мероприятие, то неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди. "Это вызывает недоумение непричастных, и таким образом те, кто это организовывал, достигают своей цели - привлечь на свою сторону как будто бы задетых властью или правоохранительными органами. Они это прекрасно осознают - те, кто это организовал", - пояснил глава МВД.

"Я в этой ситуации требую от сотрудников милиции, чтобы мы, как говорится, лучше "недожали", чем "пережали". Чтобы не попадали к нам люди, которые не хотели в этом участвовать, - сказал министр. - Руки держать за спиной я говорю сотрудникам ОМОНа. Если они кого-то вытесняют - лучше пусть представятся сами, но никого, не дай бог, не бьют, не применяют физическую силу, тем более не достают спецсредства".

Юрий Караев, сообщил, что через начальников управлений внутренних дел инструктирует о том, чтобы сотрудники проявляли максимальную выдержку. А в милицию доставляли лишь тех, кто старается дестабилизировать обстановку и втянуть непричастных людей "специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и намек с физическим выталкиванием, но ласковым таким, не силовым".

"Чтобы вот этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности, оттого что мы не замечаем и не воздействуем, конечно же, мы вот эти все волнения в зародыше пресекаем", - заключил министр.-0-