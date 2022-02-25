Производитель детского питания "Белфуд Продакшн" в этом году начнет выпускать 4 новых вида продукции

25 февраля, Витебский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году в одном из цехов ООО "Белфуд Продакшн" увеличат мощности производства на 30%. Также предприятие по выпуску детского питания запустит четыре новых вида продукции. Об этом во время визита председателя Витебского облисполкома Александра Субботина сообщил директор предприятия Виталий Белов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 50% продукции ООО "Белфуд Продакшн" идет на экспорт. Полезные и экологически чистые продукты для малышей поставляются в 13 стран, в том числе Европы и Азии. Основным рынком сбыта для нас является Российская Федерация. Потребитель из соседней страны выбирает практически ту же продукцию, что и белорусский. С этого года начнем выпускать еще четыре новых вида продукции и запустим новые линейки", - рассказал руководитель предприятия.

"Белфуд Продакшн" обеспечивает четверть белорусского рынка детского пюре. В целом за месяц здесь могут производить до 15 млн упаковок продукции. "Это соки в тетрапаках, мясное, мясо-растительное, рыбное, рыбно-растительное, овощное, фруктовое, фруктово-овощное пюре в стеклянной таре и мягкой упаковке - паучах. На предприятии в трех цехах работники трудятся в несколько смен 24/7. Сырье все натуральное, мясное - белорусского производства. Предназначено такое питание для детей от четырех месяцев, поэтому ответственность, которая ложится на нас как на производителей, мы все понимаем. Ежедневно большая лаборатория производит контроль качества продукции", - подчеркнула заместитель директора по производству Татьяна Мызникова.

На предприятии продукция проходит не один этап проверки качества - от загрузки сырья до обеззараживания упаковки. В некоторые цеха не допускается никто, кроме операторов. За всеми показателями следит специалист через компьютер. Готовый продукт упаковывается с соблюдением всех санитарных норм. Проверка целостности упаковки, стерилизация, пастеризация, сохранение максимального количества полезных веществ в продукте - каждая технология четко выверена и отлажена.

Глава области ознакомился с высокотехнологичным производством и отметил, что перспективы у "Белфуд Продакшн" радужные. "Предприятие достаточно емкое, большое и, судя по брендам и продукции, очень известное. Линейка детского питания - это всегда особый товар с высокими требованиями к нему. Это уже высшая лига в сфере производства продуктов питания. У предприятия есть большие планы на расширение и развитие. Они готовы изобретать, выходить на новые рынки, и поэтому надо помогать по мере сил", - поделился мнением Александр Субботин.

Руководитель предприятия и председатель облисполкома обсудили возможные трудности из-за обстановки в мире. Виталий Белов рассказал, что на предприятии достаточные запасы сырья, а новые рынки сбыта ищут постоянно, поэтому "Белфуд Продакшн" не должно ощутить больших потрясений.-0-