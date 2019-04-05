Производственный и логистический потенциал Оршанского района презентуют на инвестфоруме в Витебске

5 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Производственный и логистический потенциал Оршанского района будет широко представлен на VIII Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", который пройдет в Витебске 16-17 мая, сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина.

Традиция проведения на полях форума презентации достижений и возможностей всех районов области будет сохранена. Но в этом году решено выделить тематическую площадку для Оршанского района и провести панельную дискуссию "Оршанский район - территория для бизнеса". Это позволит целенаправленно представить для зарубежной аудитории форума преференциальный режим региона по указу №506, меры по финансовой поддержке субъектов хозяйствования, стимулированию инвестиционной деятельности в регионе. Также будут демонстрироваться наработки и возможности действующих предприятий, в том числе по развитию кооперации с заинтересованными партнерами, неиспользуемые производственные здания и сооружения, подготовленные для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

Отдельным направлением работы этой площадки станет продвижение потенциала особой экономической зоны "Бремино-Орша", созданной по указу №106 от 21 марта 2019 года, и привлечение инвесторов для организации производственной деятельности на площадях мультимодального промышленно-логистического комплекса в Болбасово (Оршанский район).

В целом мероприятия и экспозиции форума будут посвящены теме импортозамещения, представлению импортозамещающей продукции витебских производителей, развитию кооперационных связей малого и крупного бизнеса, в том числе с зарубежными партнерами, презентации совместных продуктов.

Как отметила директор Витебского областного центра маркетинга Ирина Макаренко, по предварительным данным, интерес к участию в мероприятиях форума проявили представители более 14 стран. По традиции наиболее активны российские регионы, в частности Саратовская и Тульская области будут представлены не только официальными делегациями органов власти, но и бизнесом, который готов демонстрировать собственную продукцию и предложить потенциальным белорусским партнерам возможные темы для производственного взаимодействия. Впервые на форуме планируется организовать работу площадок для презентации IT-проектов, кластеров, а также творческих коллективов и музыкантов, которые призваны создавать благоприятную атмосферу для делового общения.

Организаторами форума выступают Витебские областной и городской исполкомы, Витебский областной центр маркетинга, администрация СЭЗ "Витебск", Витебское отделение БелТПП, Витебский областной союз нанимателей.-0-