Производство бумажной упаковки создаст новый резидент СЭЗ "Гродноинвест"

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более $1 млн инвестирует в создание производства упаковки новый резидент СЭЗ "Гродноинвест", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компания "ЕУЭкоПак" зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест". Бизнес-план предполагает создание в Гродно производственных мощностей по выпуску бумажных одноразовых упаковочных и столовых изделий.

Фото grodnoinvest.by

"Актуальность инвестиционного проекта обусловлена принимаемыми на законодательном уровне мерами, стимулирующими переход предприятий на использование экологически безопасной упаковки, в том числе из бумаги", - отметили в администрации СЭЗ. Предприятие планирует выпускать бумажные крафт-пакеты с ручкой и без, картонную упаковки типа "Ланчбокс", бумажные коктейльные трубочки и стаканчики для холодных и горячих напитков.

Продукция будет реализовываться преимущественно на внешних рынках. Удельный вес экспортных поставок превысит 85%. Основными рынками сбыта станут страны Европейского союза. Компания создаст 25 рабочих мест.

В 2019 году резидентами СЭЗ "Гродноинвест" стали 4 компании в сфере деревообработки и производства неметаллических минеральных продуктов с общим объемом заявленных инвестиций более $190 млн.-0-