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08 июля 2020, 14:57

Производство, дороги и жилье - Сергеенко провел прием граждан в Шарковщине

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко
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8 июля, Шарковщина /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С вопросами создания производства, ремонта дорог и помощи в реконструкции жилья обращались сегодня жители Шарковщинского района к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко во время приема граждан в райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Шарковщинский райисполком
Шарковщинский райисполком

Первым на прием обратились два инвестора. В Шарковщине они хотят открыть домостроительный комбинат. Уже куплена площадка и здание под производство. Проект почти готов. На заводе планируют трудоустроить 50-60 человек. "Технология производства каркасных домов, по которой будем работать, в стране еще не используется. Это первый этап в развитии бизнеса. В планах у нас здесь инжиниринговый центр, производство будет расширяться после обучения для предприятия специалистов", - рассказали бизнесмены.

Игорь Сергеенко во время приема граждан
Игорь Сергеенко во время приема граждан

У них готов бизнес-план, созданы проекты домов, проработаны рынки за рубежом. Инвесторы просят помощи в дополнительном финансировании и выделении средств из инвестфонда облисполкома. Но проблема в том, что из этого источника деньги можно получить на покупку оборудования, а они нужны на строительно-монтажные работы. Все заимствования после запуска производства инвесторы обещают постепенно вернуть. Игорь Сергеенко отметил, что вопрос рассмотрят с привлечением специалистов и дадут ответ. "Тема важная. Создаются рабочие места, поэтому в рамках закона поможем вам", - сказал он.

Жительница агрогородка Лужки обратилась с личным вопросам. Женщина раньше получала кредит на реконструкцию дома, сейчас ей вновь нужны деньги на эти же цели. Но по закону дважды выдавать подобный кредит нельзя. "Разберемся с вашим делом. Для этого и существуют приемы, чтобы в такой нестандартной ситуации находить решения", - заметил Игорь Сергеенко.

Жительница агрогородка Лужки Ирина Будник
Жительница агрогородка Лужки Ирина Будник

Обращались люди и с просьбой отремонтировать дороги. Житель деревни Столица от имени сельчан просил заасфальтировать гравийную дорогу Германовичи - Премяны в 2,5 км. Поднимался вопрос ремонта дороги к кладбищу в агрогородке Великое Село. Это полевая дорога, в непогоду по ней ни пройти ни проехать. В ближайшее время ее приведут в порядок. В первом случае работы потребуются более масштабные, поэтому в следующем году намерены приступить к разработке необходимой документации.

На приеме житель Шарковщины Миледий Кукуть
На приеме житель Шарковщины Миледий Кукуть

На приеме житель Шарковщины Василий Бабич
На приеме житель Шарковщины Василий Бабич

На приеме Александр Скурат
На приеме Александр Скурат

Председатель Шарковщинского райисполкома Дмитрий Ломако
Председатель Шарковщинского райисполкома Дмитрий Ломако

На прием к главе Администрации Президента обратились более десяти человек. Просили в том числе помочь вернуть одолженные недобросовестному знакомому деньги и привлечь его к ответственности, решить земельный спор. Затрагивались вопросы увеличения мощности местных электросетей для отопления и горячего водоснабжения с помощью электричества в частных домах, издания книги. Все вопросы взяты на контроль.

Игорь Сергеенко во время приема граждан
Игорь Сергеенко во время приема граждан

На приеме руководители предприятия ООО "Шарковщинский домостроительный комбинат"
На приеме руководители предприятия ООО "Шарковщинский домостроительный комбинат"

На приеме Марина и Виктор Ивановы, Александр Владимиров и Сергей Насатович
На приеме Марина и Виктор Ивановы, Александр Владимиров и Сергей Насатович

На приеме жительница Шарковщины Елена Латышенок
На приеме жительница Шарковщины Елена Латышенок

Подводя итоги встречи, Игорь Сергеенко отметил, что Администрация Президента продолжает проводить приемы граждан. В этом году представители намерены посетить все районы Беларуси. "Прием в Шарковщине показал, что райисполком принимает меры по решению насущных жизненных проблем жителей. Сегодня прием получился разноплановым, озвучивались темы развития бизнеса, асфальтирования улиц, выделения кредитов для ремонта жилья, энергоснабжения. Часть вопросов решалась на месте, другие будут еще изучаться", - рассказал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко во время приема граждан
Игорь Сергеенко во время приема граждан

Он напомнил, что недавно глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения. Сегодняшний прием в Шарковщине показал своевременность такого документа, потому что в обращениях людей звучали прописанные в нем темы.

Сегодня Игорь Сергеенко посетит также Глубокский молочноконсервный комбинат, где ознакомится с работой предприятия и планами его развития.-0-

Фото Александра Хитрова

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Администрация Президента Витебская область обращения граждан Сергеенко
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