Производство инновационных пряж и котонина запустили в ОАО "Гронитекс"

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в ОАО "Гронитекс" дали старт организации производства инновационных пряж и котонина с новыми свойствами на основе современных видов натуральных и химических волокон и нитей, передает корреспондент БЕЛТА.

Средства на проект, а это более Br7 млн, выделялись из областного и республиканского инновационного фондов. Основная цель реализации проекта - диверсификация ассортиментов и рынков сбыта.

"Ранее предприятие было ориентировано на переработку хлопка и обеспечение текстильных и трикотажных предприятий страны высококачественной хлопчатобумажной тканью, но с 2014 года мы почувствовали сильный демпинг со стороны азиатских производителей. Наши клиенты переориентировались на закупку более дешевого сырья, объемы у предприятия стали снижаться. Необходимо было принимать решение и определяться со стратегией дальнейшего развития", - рассказала директор ОАО "Гронитекс" Светлана Смирнова. В 2017 году предприятие заявило инновационный проект, направленный на переориентирование ассортимента на востребованные на рынке пряжи смешанные, синтетические, с углубленной переработкой, в том числе белорусского сырья.

Татьяна Смирнова

Проект реализовывался в два этапа. Первый этап - расширение ассортимента на основе синтетических волокон. Начат выпуск в том числе пряжи специального назначения, использующейся для производства защитной одежды. Второй - линия по углубленной переработке короткого льноволокна, котонизация волокна по новой технологии. Запуск этой линии позволит на основе нового котонизированного льноволокна с улучшенными физико-механическими показателями расширить ассортимент пряж для тканей бытового назначения - для гардин, мебели. "Важно, что 90% этой продукции поставляется на экспорт", - подчеркнула директор предприятия. Окупаемость проекта составит около 5 лет. Но на предприятии видят перспективы этого направления и планируют в ближайшие годы нарастить производство такой продукции еще на треть.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой отметил, что приоритетным направлением развития любого производства должны быть технологичность и ставка на качество продукции. "Примеров в городе достаточно. Сегодня ряд таких предприятий пополнило и ОАО "Гронитекс". Установлено новое современное оборудование, созданы комфортные условия для работы. Выпуск востребованной экспортируемой продукции позволит повысить заработную плату, обеспечит дальнейшее развитие предприятия", - подчеркнул он. Мечислав Гой также заметил, что современное оборудование требует и квалифицированных рабочих кадров. Подготовке необходимых для новых и модернизированных производств специалистов в Гродно также уделяется повышенное внимание.-0-

Мечислав Гой

Фото Леонида Щеглова