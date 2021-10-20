Производство льняного масла из семян нового урожая начали в Лидском районе

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На лидском производственном участке ОАО "Кореличи-Лен" начали выпуск льняного масла из семян нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Для производства продукции на предприятии выращивают специальные масличные сорта льна. В этом году под культуру отвели около 200 га.

"Используется технология холодного отжима. Такая технология позволяет сохранить все полезные компоненты, которыми богат лен", - сказал заместитель директора ОАО "Кореличи-Лен" Андрей Павочка. По его словам, льняное масло - это источник витаминов, микроэлементов, содержатся в нем и омега-3. Используют его при диетах, правильном и спортивном питании.

Поставляется льняное масло не только в торговую сеть, но и на предприятия лакокрасной промышленности. Всего за сезон планируют произвести около 200 т масла.-0-

Фото Леонида Щеглова