Производство мебели, деликатесов, кузница: чем займутся победители первых торгов "Витебскоблимущества"

13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первых в 2022 году результативных торгов комитета "Витебскоблимущество" проданы 3 неиспользуемых здания в сельской местности суммарно почти за Br2,9 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Во всех случаях новые собственники планируют использовать недвижимость для организации производственной деятельности. В Верхнедвинском районе продано здание бывшего коровника площадью почти 1,5 тыс. кв.м на аукционе за одну базовую величину (Br32). Частное предприятие из Новополоцка намерено реконструировать и модернизировать строение под разведение мраморных коров для организации выпуска деликатесной продукции. Одним из направлений деятельности компании является экотуризм, также она имеет охотничьи угодья в Верхнедвинском районе, так что каналы сбыта изысканных кушаний уже проработаны. Объект недвижимости расположен недалеко от деревни Игналино и впервые выставлялся на торги. Новому собственнику предстоит компенсировать балансодержателю расходы на подготовку аукциона в размере Br1 тыс., а также решить вопросы регистрации недвижимости в Едином государственном регистре недвижимого имущества.

Бывшая сельхозмастерская в Бешенковичском районе также впервые выставлялась на торги и сразу за 1БВ. Строение площадью 332 кв.м, расположенное около озера Островенского, приобрел житель Минска. Он намерен организовать кузнечное производство на базе имущества и заниматься ремесленной деятельностью.

Самым дорогим приобретением на первых аукционах 2022 года стал бывший детский сад в Полоцком районе. На него претендовали два покупателя, а победитель выкупил недвижимость почти за Br2,8 тыс. Им оказалось частное предприятие из Полоцкого района. По словам представителя компании, на базе двухэтажного строения общей площадью более 570 кв.м предполагается создать мебельное производство.-0-