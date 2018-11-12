Производство по выращиванию грибов создано в Толочинском районе

12 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусский инвестор создал предприятие по выращиванию грибов в Толочинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Толочинском райисполкоме.

Важный для района инвестпроект, рассчитанный на 2018-2019 годы, реализуется ООО "ФунгиБелПлюс" в бывшем цехе деревообработки ОАО "Коханово". На первом этапе инвестор провел в ранее неиспользуемом помещении реконструкцию и оборудовал 12 камер для выращивания шампиньонов. Первые три из них были заложены специальным грунтом со спорами в октябре.

Ведется обкатка производственного процесса: налаживаются параметры микроклимата, отрабатывается вся технология выращивания грибов, обучаются сотрудники. Собрать урожай и запустить остальные камеры планируется в декабре.

Объем вложенных на данном этапе инвестиций составил около Br9 млн. Создано более 30 новых рабочих мест.-0-