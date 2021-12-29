Производство вакуумных пробирок для забора венозной крови открыли в Гомеле

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ОАО "Медпласт" открыли сегодня участок производства вакуумных пробирок для забора венозной крови, передает корреспондент БЕЛТА.

Продукция является импортозамещающей - ее не производили до сих пор в стране, а потребность медучреждений удовлетворялась за счет импортных поставок.

На участке установлено современное оборудование. С соблюдением всех санитарных норм здесь будут производить 121 подвид пробирок разного размера и объема.

Значимость проекта подчеркнул помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук. Он напомнил, что недавно в Борисове запустили производство медицинских ампул. "То есть мы движемся к тому, чтобы уйти от зависимости от других стран, которые в последнее время не очень хорошо к нам относятся, уходим от импортных закупок, от траты валюты. Мы видим, сколько внимания уделяется государством медицине. Ведь это здоровье нации, залог того, чтобы государство дальше развивалось и шло вперед", - сказал помощник Президента.

Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич озвучил несколько важных элементов проекта: "Первый - это проект государственной программы инновационного развития. Он успешно завершен. Разработана технология". Говоря о значимости продукции для здравоохранения, Дмитрий Матусевич отметил, что она позволит улучшить качество забора биоматериала, для работников системы здравоохранения - это безопасность. Плюс это и медицинская безопасность страны. "Беларусь стала четвертой страной в мире после США, Китая, Турции, которая имеет полное производство таких изделий медицинского назначения", - обратил внимание председатель Госкомимущества.

"Второе направление - это импортозамещение. Третье - экспортный потенциал. Уже есть запросы на полную либо частичную покупку изделий: колпачков, пробирок либо в сборе", - сказал он. Как уточнил директор "Медпласта" Сергей Довгаль, предварительные договоренности достигнуты с медучреждениями России, Узбекистана, в планах - выйти на рынок Украины.

Немаловажным аспектом Дмитрий Матусевич считает и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества - новый участок создан на базе бывшей столовой. "Госкомитет по имуществу является регулятором в этой сфере. И таким примером мы показываем, как можно вовлекать объекты в хозяйственный оборот, как создавать производственный объект, который приносит прибыль", - пояснил он.

Говоря о перспективах развития, Дмитрий Матусевич одной из задумок назвал стерилизатор, по которому прорабатывается вопрос финансирования. Это востребованная тема. Сейчас на стерилизацию различную продукцию отправляют в том числе и в другие страны.

Как было отмечено, вакуумные пробирки "Медпласта" позволят повысить быстроту, удобство и безопасность процедуры взятия биологического материала, сократить время пробоподготовки при клинических лабораторных исследованиях, снизить количество статистических неопределенностей и источников ошибок на преаналитическом этапе исследования, улучшить качество исследований и воспроизводимость результатов.-0-

Фото Сергея Холодилина