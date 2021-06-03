Прокат на Harley и селфи с байкером - мотоклуб подарит праздник детям Улуковской школы-интерната

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Байкеры подарят праздник ребятам из Улуковской вспомогательной школы-интерната 5 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Благотворительное мероприятие организует клуб MinskChapterBelarus HOG в рамках Дня защиты детей.

Более 20 участников клуба заглянут в гости к особенным воспитанникам Улуковской вспомогательной школы-интерната во время мотопробега Минск - Гомель - Минск. Байкеры передадут учреждению необходимые для ремонта материалы: масляную и акриловую краски, а также жалюзи.

Для воспитанников школы-интерната байкеры готовят большую поздравительную программу. Много эмоций подарит детям квест-игра и целый комплекс развлечений с надувными горками, батутом, аквагримом, попкорном и сладкой ватой. Ожидаются мастер-класс по пряникам, дискотека и сладкий стол. Также ребята смогут покататься на знаменитых Harley и сфотографироваться с настоящими байкерами. В ответ воспитанники школы-интерната готовят свою концертную программу, на которой выступят и профессиональные артисты.

Визиты членов клуба стали ожидаемой доброй традицией. Уже в четвертый раз они приедут к детям, нуждающимся в особой заботе и внимании. Оказывают и помощь учреждению. Так, ранее дарили новую мебель - кровати, тумбочки, постельные принадлежности для воспитанников.

Сейчас в школе-интернате обучаются и круглосуточно проживают 128 учащихся с особенностями психофизического развития, 80 из которых - дети, оставшиеся без попечения родителей. Из общего количества 93 - дети-инвалиды. Созданные в школе-интернате условия с помощью педагогов и воспитателей позволяют на высоком уровне проводить коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер учащихся, их подготовку к общественно-полезной трудовой жизни в условиях обычной, социальной среды.-0-