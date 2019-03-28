Прокат велосипедов и катамаранов заработает в Минске с 15 апреля

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 15 апреля планируется открыть сезонные пункты проката велосипедов и катамаранов, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Точки, которые организует предприятие "Отдых", расположены по пр. Победителей, 2 (набережная Свислочи) и в парке Победы (остановка Комсомольское озеро). Здесь можно будет взять в аренду велосипеды, лодки и катамараны, роликовые коньки. Также клиентам предложат ремонт велосипедов, сопутствующие услуги по продаже гелиевых шаров, воды, сладкой ваты и попкорна.

Пункты проката будут работать с 12.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным дням. "Дата открытия может варьироваться с учетом погодных условий и температурного режима воды", - добавили в управлении.-0-